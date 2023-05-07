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https://sputnikarabic.ae/20230507/القوى-المدنية-السودانية-تحث-الجامعة-العربية-على-التدخل-لوقف-القتال-في-البلاد-1076750124.html
القوى المدنية السودانية تحث الجامعة العربية على التدخل لوقف القتال في البلاد
القوى المدنية السودانية تحث الجامعة العربية على التدخل لوقف القتال في البلاد
تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، خطابا من القوى المدنية الموقعة ‏على الاتفاق الإطاري، تعرض فيه وجهة نظرها حول الدور المنشود... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:59+0000
2023-05-07T09:59+0000
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وقال المتحدث باسم أبو الغيط، إن "القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما طلبت القوى المدنية من الأمين العام للجامعة العربية "دعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة، تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم"، بحسب المتحدث.وفي سياق متصل، اتفق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الاستثنائي، اليوم الأحد، في مبنى الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، على مشروع قرار بشأن أحداث السودان.وينص مشروع القرار على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، والاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، فضلا عن تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل الأزمة في السودان.ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان المنصرم اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وبسبب هذه الاشتباكات أطلقت دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء لرعاياها من السودان.
https://sputnikarabic.ae/20221205/توقيع-الاتفاق-السياسي-الإطاري-في-السودان-وأبرز-بنوده-1070858885.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن

القوى المدنية السودانية تحث الجامعة العربية على التدخل لوقف القتال في البلاد

09:59 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، خطابا من القوى المدنية الموقعة ‏على الاتفاق الإطاري، تعرض فيه وجهة نظرها حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب ‏الدائرة.‏
وقال المتحدث باسم أبو الغيط، إن "القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما طلبت القوى المدنية من الأمين العام للجامعة العربية "دعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة، تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم"، بحسب المتحدث.
المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان... وأبرز بنوده
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وفي سياق متصل، اتفق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الاستثنائي، اليوم الأحد، في مبنى الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، على مشروع قرار بشأن أحداث السودان.
وينص مشروع القرار على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، والاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، فضلا عن تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل الأزمة في السودان.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان المنصرم اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وبسبب هذه الاشتباكات أطلقت دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء لرعاياها من السودان.
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