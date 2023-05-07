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الهلال الأحمر القطري يخصص مليون دولار لأعمال إغاثية في السودان

الهلال الأحمر القطري يخصص مليون دولار لأعمال إغاثية في السودان

خصص الهلال الأحمر القطري مليون دولار، لتنفيذ أعمال إغاثية عاجلة للأوضاع الإنسانية المتردية التي يشهدها السودان. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T20:54+0000

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وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية إن المبلغ مخصص لتقديم الدعم لـ 17 ألف أسرة، تضم حوالي 119 ألف شخص، بالتعاون مع شركائه من الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية.وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان له اعتزامه تنفيذ تدخلات عاجلة تستمر لمدة 6 شهور، في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح والإيواء، إلى جانب المواد الإغاثية غير الغذائية.في السياق ذاته وصلت طائرة إلى مطار بورتسودان قادمة من الدوحة تحمل شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة، وذلك في إطار خطة الإغاثة العاجلة التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في السودان.وصلت الطائرة وعلى متنها 22 طنا من المساعدات الإنسانية تضم معدات ومواد طبية وغذائية لصالح الأشخاص المتأثرين بالأحداث الجارية، مقدمة من الهلال الأحمر القطري.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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