https://sputnikarabic.ae/20230507/برلماني-روسي-بارز-يقترح-وصم-البضائع-القادمة-من-الدول-غير-الصديقة-بعبارة-أنتجها-عدو-روسيا-1076741820.html
برلماني روسي بارز يقترح وصم البضائع القادمة من الدول غير الصديقة بعبارة "أنتجها عدو روسيا"
برلماني روسي بارز يقترح وصم البضائع القادمة من الدول غير الصديقة بعبارة "أنتجها عدو روسيا"
اقترح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، ألكسي جورافلويف (زعيم حزب رودينا) وصم البضائع القادمة من الدول غير الصديقة بعبارة "أنتجها عدو روسيا". 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T03:13+0000
2023-05-07T03:13+0000
2023-05-07T02:23+0000
روسيا
السوق الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عقوبات أمريكية ضد روسيا
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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وقال جورافلويف لوكالة "سبوتنيك"، "الكثير من الشركات الغربية، بعد أن أعلنت رسميا أنها ستغادر روسيا، لا تزال تحاول بيع منتجاتها بشكل أو بآخر.. يجب أن تحمل هذه السلع وصم "أنتجها عدو روسيا".ووفقا له ، فإن هذا السوق (الروسي) كبير جدا.ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أولئك الذين غادروا (الشركات التي غادرت روسيا) وهم يغلقون الباب بصوت عالٍ، يعودون الآن ببطء، تحت اسم مختلف، دون الإعلان عن ذلك".نهاية الشهر الماضي، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ليست في عزلة وستواصل بناء علاقات مع الذين يقدرون سمعتهم ويريدون التعاون. مضيفا سنعمل على توسيع علاقات الشراكة الواقعية والمتساوية والمتبادلة المنفعة حصريًا مع الدول الصديقة في أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".كان رئيس شركة "ياكوف وشركاه" للاستشارات (شركاء القسم الروسي السابق لشركة الاستشارات الأمريكية ماكنزي) ياكوف سيرغينكو، أعلن أن الإيرادات الضائعة للشركات الأجنبية الكبيرة التي غادرت السوق الروسية ستتجاوز بحلول عام 2025 الـ500 مليار دولار.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الإيرادات-الضائعة-للشركات-التي-غادرت-روسيا-تقدر-بـ500-مليار-دولار-حتى-2025-1076209909.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السوق الروسية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا, السوق الروسية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
برلماني روسي بارز يقترح وصم البضائع القادمة من الدول غير الصديقة بعبارة "أنتجها عدو روسيا"
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اقترح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، ألكسي جورافلويف (زعيم حزب رودينا) وصم البضائع القادمة من الدول غير الصديقة بعبارة "أنتجها عدو روسيا".
وقال جورافلويف لوكالة "سبوتنيك"، "الكثير من الشركات الغربية، بعد أن أعلنت رسميا أنها ستغادر روسيا، لا تزال تحاول بيع منتجاتها بشكل أو بآخر.. يجب أن تحمل هذه السلع وصم "أنتجها عدو روسيا"
.
وأضاف، أنه يجب أن يكون الوصم بحروف كبيرة وفي المكان البارز من المنتج، حتى يعرف المشتري أنه من خلال شرائه تلك، فإنه يمول العدو أيضا.
ووفقا له ، فإن هذا السوق (الروسي) كبير جدا.
ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أولئك الذين غادروا (الشركات التي غادرت روسيا) وهم يغلقون الباب بصوت عالٍ، يعودون الآن ببطء، تحت اسم مختلف، دون الإعلان عن ذلك".
نهاية الشهر الماضي، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ليست في عزلة وستواصل بناء علاقات مع الذين يقدرون سمعتهم ويريدون التعاون. مضيفا سنعمل على توسيع علاقات الشراكة الواقعية والمتساوية والمتبادلة المنفعة حصريًا مع الدول الصديقة في أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
كان رئيس شركة "ياكوف وشركاه" للاستشارات (شركاء القسم الروسي السابق لشركة الاستشارات الأمريكية ماكنزي) ياكوف سيرغينكو، أعلن أن الإيرادات الضائعة للشركات الأجنبية الكبيرة التي غادرت السوق الروسية ستتجاوز بحلول عام 2025 الـ500 مليار دولار.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.