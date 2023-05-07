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https://sputnikarabic.ae/20230507/تركيا-تعلن-ترحيل-1390-مهاجرا-غير-شرعي-خلال-أسبوع-1076743137.html
تركيا تعلن ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع
تركيا تعلن ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T05:35+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت رئاسة إدارة الهجرة إنها تواصل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها ضبطت 1534 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير، وقامت بترحيل 1390 منهم.وبهذا ارتفع إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذي جرى ترحيلهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 35 ألفا و131 مهاجرا.ووفقا لإدارة الهجرة، فإن حملة الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، تصدروا الأشخاص المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-2000-مهاجر-غير-شرعي-خلال-أسبوع-1075137868.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تركيا تعلن ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

05:35 GMT 07.05.2023
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت السلطات التركية ترحيل 1390 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقالت رئاسة إدارة الهجرة إنها تواصل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها ضبطت 1534 مهاجرا غير شرعي، خلال الأسبوع الأخير، وقامت بترحيل 1390 منهم.
وبهذا ارتفع إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذي جرى ترحيلهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 35 ألفا و131 مهاجرا.
ووفقا لإدارة الهجرة، فإن حملة الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، تصدروا الأشخاص المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين.
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