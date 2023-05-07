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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076743596.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

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05:48 GMT 07.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:48 GMT 07.05.2023
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة توثق "الجحيم الناري" في أرتيوموفسك... فيديو
05:18 GMT
05:47 GMT 07.05.2023
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بمسيرات أوكرانية على سيفاستوبول
قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية خلال الليل.
05:47 GMT 07.05.2023
الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكرانيا ويسقط 3 مسيرات
قال ألكسي روليف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر"، إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة لواء أوكراني.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
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