تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:48 GMT 07.05.2023
05:47 GMT 07.05.2023
قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية خلال الليل.
05:47 GMT 07.05.2023
قال ألكسي روليف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر"، إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة لواء أوكراني.