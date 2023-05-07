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https://sputnikarabic.ae/20230507/جهاز-الأمن-الروسي-يحبط-هجوم-طائرات-مسيرة-أوكرانية-على-مطار-عسكري-في-مقاطعة-إيفانوفو-1076751013.html
الأمن الروسي يحبط هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على مطار عسكري في إيفانوفو
الأمن الروسي يحبط هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على مطار عسكري في إيفانوفو
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، محاولة تخريب خططت لها المخابرات الأوكرانية في مطار في مقاطعة إيفانوفو باستخدام طائرات مسيرة،... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T10:15+0000
2023-05-07T10:28+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية، محاولة لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، خططت له دائرة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في مطار سيفيرني العسكري في إيفانوفو باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات".وبحسب المركز، فإن أهداف الهجوم كانت طائرات الإنذار المبكر "أ-50".وأضاف التقرير أنه "كان من المقرر إرسال عبوات ناسفة بدائية الصنع بغرض التخريب من الأراضي الأوكرانية على متن طائرة بمحرك خفيف من طراز "أيروبراكت أ-32" من قرية بليستوف بمقاطقة تشيرنيغيف".وأكد أنه تم اعتقال الطيار ومجموعة المخربين الذين تجندهم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بعد نزولهم في مقاطعة تولا وقت تسليم الأسلحة.بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ تدابير للبحث عن جميع أعضاء المجموعة التخريبية وتوثيق أنشطتهم غير القانونية.
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روسيا

الأمن الروسي يحبط هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على مطار عسكري في إيفانوفو

10:15 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 07.05.2023)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، محاولة تخريب خططت لها المخابرات الأوكرانية في مطار في مقاطعة إيفانوفو باستخدام طائرات مسيرة، حسبما أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأحد.
وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية، محاولة لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، خططت له دائرة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في مطار سيفيرني العسكري في إيفانوفو باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات".
وبحسب المركز، فإن أهداف الهجوم كانت طائرات الإنذار المبكر "أ-50".
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جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في محطة زابوروجيه النووية
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وأضاف التقرير أنه "كان من المقرر إرسال عبوات ناسفة بدائية الصنع بغرض التخريب من الأراضي الأوكرانية على متن طائرة بمحرك خفيف من طراز "أيروبراكت أ-32" من قرية بليستوف بمقاطقة تشيرنيغيف".
وأكد أنه تم اعتقال الطيار ومجموعة المخربين الذين تجندهم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بعد نزولهم في مقاطعة تولا وقت تسليم الأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ تدابير للبحث عن جميع أعضاء المجموعة التخريبية وتوثيق أنشطتهم غير القانونية.
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