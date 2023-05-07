عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/حاكم-نيجني-نوفغورود-الحالة-الصحية-للسياسي-الروسي-بريليبين-مستقرة-1076744998.html
حاكم نيجني نوفغورود: الحالة الصحية للسياسي الروسي بريليبين مستقرة
حاكم نيجني نوفغورود: الحالة الصحية للسياسي الروسي بريليبين مستقرة
قال غليب نيكيتين، حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، على قناته على "تلغرام"، إن الكاتب زخار بريليبين، الذي أصيب عندما انفجرت سيارته، استيقظ من النوم من الدواء المنوم. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:15+0000
2023-05-07T07:15+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/06/1076719553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_776e2fc429eaf2729daee173ceaf320b.jpg
وكتب: "بخصوص حالة زاخار: لقد استيقظ من النوم من الدواء المنوم، وفقا للأطباء، حالته مستقرة، ومزاجه جيد. كل شيء على ما يرام، فليشفيه الله".وأكدت الخدمة الصحفية لبريليبين المعلومات لوكالة "سبوتنيك".وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الكرملين-بدء-التحقيق-لتحديد-هوية-المسؤولين-عن-تفجير-سيارة-السياسي-الروسي-بريليبين-1076721950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/06/1076719553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dddb7419b0a7129b7121396b521b776.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

حاكم نيجني نوفغورود: الحالة الصحية للسياسي الروسي بريليبين مستقرة

07:15 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Ramil sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالسياسي والكاتب الروسي زاخار بريليبين
السياسي والكاتب الروسي زاخار بريليبين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Ramil sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال غليب نيكيتين، حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، على قناته على "تلغرام"، إن الكاتب زخار بريليبين، الذي أصيب عندما انفجرت سيارته، استيقظ من النوم من الدواء المنوم.
وكتب: "بخصوص حالة زاخار: لقد استيقظ من النوم من الدواء المنوم، وفقا للأطباء، حالته مستقرة، ومزاجه جيد. كل شيء على ما يرام، فليشفيه الله".
وأكدت الخدمة الصحفية لبريليبين المعلومات لوكالة "سبوتنيك".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
الكرملين: بدء التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين
أمس, 11:06 GMT
وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:48 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала