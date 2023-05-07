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https://sputnikarabic.ae/20230507/دبلوماسي-باكستاني-سابق-حلفاء-أمريكا-يبحثون-عن-شراكات-بديلة-بعد-تعرضهم-للخيانة-1076742484.html
دبلوماسي باكستاني سابق: حلفاء أمريكا يبحثون عن شراكات بديلة بعد تعرضهم للخيانة
دبلوماسي باكستاني سابق: حلفاء أمريكا يبحثون عن شراكات بديلة بعد تعرضهم للخيانة
قال الدبلوماسي الباكستاني السابق، زامير أحمد أوان، أنه في السنوات الـ100 الماضية، اتبعت الولايات المتحدة دائما سياسة "أمريكا أولا" غير المعلنة، وهي ليست عادلة... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T05:32+0000
2023-05-07T05:06+0000
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة بريكس
الصين
روسيا
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وأكد أوان أن هناك 19 دولة تسعى للحصول على عضوية في منظمة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كثير من الدول الأخرى.وأفاد الدبلوماسي السابق، أن باكستان هي أسوأ ضحية للصداقة الأمريكية، إذ على مدى سبعة عقود، خاضت باكستان الحروب الأمريكية وحمت المصالح الأمريكية في المنطقة بأسرها. مبينا أن "الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية هي مكافأة لباكستان مقابل ولائها وإخلاصها لصداقتها مع الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "شينخوا".وأشار أوان إلى أنه سياسيا ودبلوماسيا، فقدت الولايات المتحدة بالفعل تفوقها. وفي التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدث ذلك عدة مرات، وتعرضت القرارات التي طرحتها الولايات المتحدة لهزيمة ورفض شديدين من جانب الغالبية العظمى.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الرئيس-الجزائري-مجموعة-بريكس-ستساعدنا-في-التنيمية-أكثر-من-أي-هيئة-مالية-دولية-1076741375.html
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باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس, الصين, روسيا
باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس, الصين, روسيا

دبلوماسي باكستاني سابق: حلفاء أمريكا يبحثون عن شراكات بديلة بعد تعرضهم للخيانة

05:32 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEMعلم الصين و علم باكستان
علم الصين و علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEM
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قال الدبلوماسي الباكستاني السابق، زامير أحمد أوان، أنه في السنوات الـ100 الماضية، اتبعت الولايات المتحدة دائما سياسة "أمريكا أولا" غير المعلنة، وهي ليست عادلة أو صادقة حتى مع أصدقائها، وتدريجيا، تعرفت الشعوب على النفاق الأمريكي وتحاول الآن إيجاد بدائل أخرى.
وأكد أوان أن هناك 19 دولة تسعى للحصول على عضوية في منظمة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كثير من الدول الأخرى.

وبعض هذه الدول من الحلفاء التقليديين لواشنطن، لكنها توصلت إلى استنتاج مفاده بأن الأمريكيين ليسوا أصدقاء مخلصين، ويجب عليها ألا تثق في الولايات المتحدة.

وأفاد الدبلوماسي السابق، أن باكستان هي أسوأ ضحية للصداقة الأمريكية، إذ على مدى سبعة عقود، خاضت باكستان الحروب الأمريكية وحمت المصالح الأمريكية في المنطقة بأسرها. مبينا أن "الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية هي مكافأة لباكستان مقابل ولائها وإخلاصها لصداقتها مع الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "شينخوا".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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00:52 GMT
وأشار أوان إلى أنه سياسيا ودبلوماسيا، فقدت الولايات المتحدة بالفعل تفوقها. وفي التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدث ذلك عدة مرات، وتعرضت القرارات التي طرحتها الولايات المتحدة لهزيمة ورفض شديدين من جانب الغالبية العظمى.
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