https://sputnikarabic.ae/20230507/دبلوماسي-باكستاني-سابق-حلفاء-أمريكا-يبحثون-عن-شراكات-بديلة-بعد-تعرضهم-للخيانة-1076742484.html

دبلوماسي باكستاني سابق: حلفاء أمريكا يبحثون عن شراكات بديلة بعد تعرضهم للخيانة

دبلوماسي باكستاني سابق: حلفاء أمريكا يبحثون عن شراكات بديلة بعد تعرضهم للخيانة

قال الدبلوماسي الباكستاني السابق، زامير أحمد أوان، أنه في السنوات الـ100 الماضية، اتبعت الولايات المتحدة دائما سياسة "أمريكا أولا" غير المعلنة، وهي ليست عادلة... 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T05:32+0000

2023-05-07T05:32+0000

2023-05-07T05:06+0000

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة بريكس

الصين

روسيا

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وأكد أوان أن هناك 19 دولة تسعى للحصول على عضوية في منظمة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كثير من الدول الأخرى.وأفاد الدبلوماسي السابق، أن باكستان هي أسوأ ضحية للصداقة الأمريكية، إذ على مدى سبعة عقود، خاضت باكستان الحروب الأمريكية وحمت المصالح الأمريكية في المنطقة بأسرها. مبينا أن "الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية هي مكافأة لباكستان مقابل ولائها وإخلاصها لصداقتها مع الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "شينخوا".وأشار أوان إلى أنه سياسيا ودبلوماسيا، فقدت الولايات المتحدة بالفعل تفوقها. وفي التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدث ذلك عدة مرات، وتعرضت القرارات التي طرحتها الولايات المتحدة لهزيمة ورفض شديدين من جانب الغالبية العظمى.

https://sputnikarabic.ae/20230507/الرئيس-الجزائري-مجموعة-بريكس-ستساعدنا-في-التنيمية-أكثر-من-أي-هيئة-مالية-دولية-1076741375.html

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