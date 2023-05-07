https://sputnikarabic.ae/20230507/رئيس-البرلمان-اللبناني-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-تعزز-الموقف-العربي-الموحد-1076771389.html
رئيس البرلمان اللبناني: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعزز الموقف العربي الموحد
رئيس البرلمان اللبناني: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعزز الموقف العربي الموحد
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، إن قرار جامعة الدول العربية إعادة سوريا لعضوية الجامعة يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح لموقف عربي موحد. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T21:31+0000
2023-05-07T21:31+0000
2023-05-07T21:31+0000
نبيه بري
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
جامعة الدول العربية
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وأشار بري في بيان صدر عن مكتبه إلى، أن"القرار تأخر لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وباتجاه العودة إلى الصواب العربي، الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف والكلمة".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الأسد-ورئيس-الإمارات-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والتعاون-بين-البلدين--1076769995.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نبيه بري, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية
نبيه بري, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية
رئيس البرلمان اللبناني: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعزز الموقف العربي الموحد
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قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، إن قرار جامعة الدول العربية إعادة سوريا لعضوية الجامعة يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح لموقف عربي موحد.
وأشار بري في بيان صدر عن مكتبه إلى، أن"القرار تأخر لسنوات
لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وباتجاه العودة إلى الصواب العربي، الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف والكلمة".
وأضاف، "عودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك.
وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب
خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.