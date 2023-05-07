https://sputnikarabic.ae/20230507/رجلا-أعمال-أمريكيان-على-الولايات-المتحدة-أن-تكون-على-وفاق-مع-الصين-1076747034.html

رجلا أعمال أمريكيان: على الولايات المتحدة أن تكون على وفاق مع الصين

رجلا أعمال أمريكيان: على الولايات المتحدة أن تكون على وفاق مع الصين

دعا رجلا الأعمال الأمريكيان، وارن بافيت وتشارلي مونغر، الولايات المتحدة إلى أن تكون على وفاق مع الصين وتجنب تصعيد التوترات في العلاقات الثنائية اللاحقة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T08:33+0000

2023-05-07T08:33+0000

2023-05-07T08:33+0000

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وقال مونغر، نائب رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، في جلسة أسئلة وأجوبة خلال الاجتماع السنوي للشركة متعددة الجنسيات، إن "هناك شيئا واحدا يجب أن نفعله هو أن نكون على وفاق مع الصين ويجب أن يكون لدينا الكثير من التجارة الحرة مع الصين من أجل مصلحتنا المشتركة"، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف رجل الأعمال الأمريكي، البالغ من العمر 99 عاما، "لقد فعلت شركة آبل هذا من خلال الانخراط في شراكة مع الصين كمورد كبير. وقد كان ذلك جيدا لشركة آبل وجيدا للصين. وهذا هو نوع الأعمال التي سنقوم بها مع الصين"، مستشهدا بشركة التكنولوجيا العملاقة "آبل" كمثال على كيفية عمل العلاقات بين واشنطن وبكين.واتفق بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، 92 عاما، بالرأي مع تصريحات شريكه منذ أمد طويل.وقال بافيت إنه باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، فإن من "الضروري" لكل من الصين والولايات المتحدة إدراك "ماهية اللعبة وإدراك بأنه لا يمكن الضغط بشدة".وأشار إلى أنه من خلال العمل معا، يمكن للولايات المتحدة والصين أن "تصبحا دولتين أكثر روعة".

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