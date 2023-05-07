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https://sputnikarabic.ae/20230507/روسيا-بين-أكبر-10-اقتصادات-في-العالم-للمرة-الأولى-منذ-2014-1076743958.html
روسيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم للمرة الأولى منذ 2014
روسيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم للمرة الأولى منذ 2014
للمرة الأولى منذ عام 2014، عادت روسيا إلى أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وفقًا لبيانات البنك الدولي والخدمات الإحصائية الوطنية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T06:11+0000
2023-05-07T06:11+0000
روسيا
اقتصاد
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في نهاية عام 2022، أنتجت روسيا سلعًا وخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار، ما سمح لها باحتلال المركز الثامن في هذا المؤشر. كانت آخر مرة لروسيا في المراكز العشرة الأولى في عام 2014 وكانت التاسعة بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار. في عام 2021 احتلت المرتبة 11.ظلت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 25.46 تريليون دولار. تأتي الصين في المرتبة الثانية (17.94 تريليون) وأغلقت اليابان المراكز الثلاثة الأولى (4.17 تريليون).وبقيت ألمانيا في المرتبة الرابعة (4.07 تريليون) بينما احتلت الهند المركز الخامس (3.4 تريليون). احتفظت بريطانيا بالمركز السادس (3.07 تريليون) ، وظلت فرنسا السابعة (2.78 تريليون).احتلت كندا المركز التاسع (2.14 تريليون دولار)، بينما تراجعت إيطاليا (2.01 تريليون دولار) من الثامن إلى العاشر في عام. في الوقت نفسه، تراجعت كوريا الجنوبية من المراكز العشرة الأولى، حيث خسرت ثلاثة مراكز في وقت واحد وأصبحت في المرتبة 13.تم تصنيف البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس أحدث البيانات السنوية أو الفصلية المقدمة من المكاتب الإحصائية الوطنية بالعملات الوطنية، وأعيد حسابها بالدولار بمتوسط ​​سعر الصرف للفترة المقابلة. كما تم استخدام بيانات البنك الدولي لعام 2021.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم للمرة الأولى منذ 2014

06:11 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Maksim Blinov /  / الانتقال إلى بنك الصورناطحات سحاب المجمع الاقتصادي "موسكفا سيتي" (موسكو سيتي) وسط العاصمة الروسية موسكو
ناطحات سحاب المجمع الاقتصادي موسكفا سيتي (موسكو سيتي) وسط العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Maksim Blinov /
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للمرة الأولى منذ عام 2014، عادت روسيا إلى أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وفقًا لبيانات البنك الدولي والخدمات الإحصائية الوطنية.
في نهاية عام 2022، أنتجت روسيا سلعًا وخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار، ما سمح لها باحتلال المركز الثامن في هذا المؤشر. كانت آخر مرة لروسيا في المراكز العشرة الأولى في عام 2014 وكانت التاسعة بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار. في عام 2021 احتلت المرتبة 11.
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ظلت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 25.46 تريليون دولار. تأتي الصين في المرتبة الثانية (17.94 تريليون) وأغلقت اليابان المراكز الثلاثة الأولى (4.17 تريليون).
وبقيت ألمانيا في المرتبة الرابعة (4.07 تريليون) بينما احتلت الهند المركز الخامس (3.4 تريليون). احتفظت بريطانيا بالمركز السادس (3.07 تريليون) ، وظلت فرنسا السابعة (2.78 تريليون).
احتلت كندا المركز التاسع (2.14 تريليون دولار)، بينما تراجعت إيطاليا (2.01 تريليون دولار) من الثامن إلى العاشر في عام. في الوقت نفسه، تراجعت كوريا الجنوبية من المراكز العشرة الأولى، حيث خسرت ثلاثة مراكز في وقت واحد وأصبحت في المرتبة 13.
تم تصنيف البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس أحدث البيانات السنوية أو الفصلية المقدمة من المكاتب الإحصائية الوطنية بالعملات الوطنية، وأعيد حسابها بالدولار بمتوسط ​​سعر الصرف للفترة المقابلة. كما تم استخدام بيانات البنك الدولي لعام 2021.
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