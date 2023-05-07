https://sputnikarabic.ae/20230507/زلزال-جديد-يضرب-ولاية-هاتاي-في-تركيا-1076750632.html
زلزال جديد يضرب ولاية هاتاي في تركيا
زلزال جديد يضرب ولاية هاتاي في تركيا
أعلنت السلطات التركية أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد، ظهر اليوم الأحد. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T10:01+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن الزلزال وقع الساعة 11.36 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء "قيريق خان" في هاتاي.ووفقا للبيان الذي نشرته إدارة الكوارث والطوارئ على موقعها الالكتروني، فإن الزلزال وقع على عمق 7.88 كيلومتر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
https://sputnikarabic.ae/20230404/اليونان-سارعنا-منذ-اللحظة-الأولى-لتضميد-جراح-تركيا-من-الزلزال-1075518481.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال جديد يضرب ولاية هاتاي في تركيا
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أعلنت السلطات التركية أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد، ظهر اليوم الأحد.
جاء هذا في بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال البيان إن الزلزال وقع الساعة 11.36 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء "قيريق خان" في هاتاي.
ووفقا للبيان الذي نشرته إدارة الكوارث والطوارئ على موقعها الالكتروني، فإن الزلزال وقع
على عمق 7.88 كيلومتر.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.