https://sputnikarabic.ae/20230507/زيادة-التبادل-التجاري-بين-قطر-وإيران-بنسبة-45--خلال-عامين-1076759666.html

زيادة التبادل التجاري بين قطر وإيران بنسبة 45% خلال عامين

زيادة التبادل التجاري بين قطر وإيران بنسبة 45% خلال عامين

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة، عدنان موسی بور، اليوم الأحد، أن قیمة التبادلات التجارية بين إيران وقطر زادت بنسبة 45 % خلال عامين. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T13:35+0000

2023-05-07T13:35+0000

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وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين قطر وإيران، حيث وصل هذا الحجم إلى 143 مليون دولار في العام 2021، ليرتفع إلى 208 ملايين دولار في العام 2022 للدلالة على نمو تلك التجارة بشكل كبير.وأفادت الوكالة بأن مجموعة من رجال الأعمال القطريين سيقومون بزيارة معرض "إكسبو إيران الدولي الخامس"، حيث أشار عدنان موسی بور إلى أن "المنتجات الزراعية والفواكه المجففة ومواد البناء كانت من أهم الصادرات الإيرانية إلى قطر".ومن المقرر انعقاد معرض "إكسبو إيران الدولي الخامس" في الفترة من 7 - 10 مايو/آيار الجاري، في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية، حيث ذكر رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة، أن تلك الغرفة ستكون حاضرة أيضا في هذا المعرض.ولفت المسؤول الإيراني، عدنان موسی بور، إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال القطريين والمسؤولين الاقتصاديين القطريين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية القطرية المشتركة سيتواجدون في المعرض بقوة.وكان فرزاد بيلتن، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية في غرب آسيا، قد صرح في الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي، أن بلاده تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع قطر إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2025.وأكد المسؤول الإيراني أنه خلال مفاوضات العام الماضي بين المسؤولين الإيرانيين والقطريين، تمت مناقشة عدة ملفات مهمة، من بينها البنية التحتية التجارية، خاصة ما يتعلق منها بتسهيل النقل البحري للسلع بين إيران وقطر.وقال فرزاد بيلتن:وتعتزم الحكومة الإيرانية مساعدة الشركات المحلية على التواجد الجيد والنشط في السوق القطري وذلك عبر السفارة الإيرانية في قطر والمستشار التجاري في الدوحة، في وقت أشار فرزاد بيلتن إلى أنه تم افتتاح مركز الأعمال الإيراني القطري في الدوحة، في الأشهر الماضية، واصفا إياه بأنه سيكون مفيدا لدخول الشركات الإيرانية إلى قطر.

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