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https://sputnikarabic.ae/20230507/زيادة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-وإيران-بدءا-من-يونيو-المقبل-1076756548.html
زيادة الرحلات الجوية بين سوريا وإيران بدءا من يونيو المقبل
زيادة الرحلات الجوية بين سوريا وإيران بدءا من يونيو المقبل
أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، اليوم الأحد، زيادة عدد الرحلات الجوية بين بلاده وسوريا، بدءا من الخامس من حزيران/ يونيو 2023. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:32+0000
2023-05-07T12:32+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن ملف تطوير علاقات النقل بين إيران وسوريا قد نوقش في الزيارات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين إلى سوريا، في وقت أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، زيادة الرحلات الجوية بين طهران ودمشق في إطار تفاهمات النقل المعلنة خلال رحلته الأخيرة.وأكد محمدي بخش أنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأخيرة إلى دمشق، على نقل 50 ألف مسافر سنويا بين إيران وسوريا من قبل الأسطول الجوي الإيراني.وأكد الوزير الإيراني أن "قضايا ومحاور النقل في المجال الجوي تمثلت في التعاون وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين في مجال الركاب والبضائع، وخاصة زوار العتبات المقدسة في سوريا، مثل مرقد السيدة زينب والسيدة رقية لتحقيق نقل 50 ألف مسافر سنويا، من خلال إجراء رحلات منتظمة ومخطط لها".وأشار رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني إلى أنه تم "بحث توفير البنية التحتية اللازمة وتحديد شركات الطيران التابعة للطرفين لتسيير الرحلات الجوي، منوه إلى أنه تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر الخاصة بعدد الرحلات الجوية اليومية والجدول الزمني الأسبوعي والسنوي لها، فضلا عن مناقشة مكان تسيير تلك الرحلات من المدن الإيرانية المختلفة ومقابلها من مدينة دمشق السورية.وشدد الوزير الإيراني على أنه "تم التوصل إلى اتفاق في القطاع المعياري ومراكز التدريب والإصلاحات والخدمات في مجال الطيران والإعلان عن استعداد إيران لإعادة بناء وتحديث المطارات السورية بما في ذلك مطار دمشق وتركيب المعدات من قبل إيران في شكل مجموعة عمل مشتركة".ويوم الخميس الماضي، وقّع الرئيس السوري، بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/فبراير عام 2019، والثانية في أيار/مايو عام 2022
https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئيس-الإيراني-الزيارة-إلى-سوريا-نقطة-تحول-في-تطور-العلاقات-بين-البلدين-1076696140.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, بشار الأسد
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, بشار الأسد

زيادة الرحلات الجوية بين سوريا وإيران بدءا من يونيو المقبل

12:32 GMT 07.05.2023
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300طائرة "إيرباص" للخطوط الجوية الإيرانية
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300
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أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، اليوم الأحد، زيادة عدد الرحلات الجوية بين بلاده وسوريا، بدءا من الخامس من حزيران/ يونيو 2023.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن ملف تطوير علاقات النقل بين إيران وسوريا قد نوقش في الزيارات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين إلى سوريا، في وقت أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، زيادة الرحلات الجوية بين طهران ودمشق في إطار تفاهمات النقل المعلنة خلال رحلته الأخيرة.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
الرئيس الإيراني: الزيارة إلى سوريا نقطة تحول في تطور العلاقات بين البلدين
5 مايو, 11:31 GMT
وأكد محمدي بخش أنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأخيرة إلى دمشق، على نقل 50 ألف مسافر سنويا بين إيران وسوريا من قبل الأسطول الجوي الإيراني.
وأكد الوزير الإيراني أن "قضايا ومحاور النقل في المجال الجوي تمثلت في التعاون وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين في مجال الركاب والبضائع، وخاصة زوار العتبات المقدسة في سوريا، مثل مرقد السيدة زينب والسيدة رقية لتحقيق نقل 50 ألف مسافر سنويا، من خلال إجراء رحلات منتظمة ومخطط لها".
وأشار رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني إلى أنه تم "بحث توفير البنية التحتية اللازمة وتحديد شركات الطيران التابعة للطرفين لتسيير الرحلات الجوي، منوه إلى أنه تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر الخاصة بعدد الرحلات الجوية اليومية والجدول الزمني الأسبوعي والسنوي لها، فضلا عن مناقشة مكان تسيير تلك الرحلات من المدن الإيرانية المختلفة ومقابلها من مدينة دمشق السورية.
وشدد الوزير الإيراني على أنه "تم التوصل إلى اتفاق في القطاع المعياري ومراكز التدريب والإصلاحات والخدمات في مجال الطيران والإعلان عن استعداد إيران لإعادة بناء وتحديث المطارات السورية بما في ذلك مطار دمشق وتركيب المعدات من قبل إيران في شكل مجموعة عمل مشتركة".
ويوم الخميس الماضي، وقّع الرئيس السوري، بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.
وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.
وكان الرئيس الأسد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/فبراير عام 2019، والثانية في أيار/مايو عام 2022
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