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"سوخوي- 35" روسية تعترض طائرة بولندية في البحر الأسود
"سوخوي- 35" روسية تعترض طائرة بولندية في البحر الأسود
أعلن جهاز حرس الحدود البولندي اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" اعترضت طائرة تابعة لهم فوق البحر الأسود. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T14:21+0000
2023-05-07T14:21+0000
رصد عسكري
روسيا
بولندا
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وبحسب حرس الحدود البولندي، فإن "الحدث الخطير" وقع يوم الجمعة 5 مايو/ أيار خلال رحلة دورية لطائرة حرس الحدود البولندية – "توربوليت إل-410" فوق البحر الأسود خلال عملية "فرونتكس" تحت قيادة رومانيا في منطقة العمليات المعينة من قبل رومانيا.وذكر البيان: "حلقت طائرة مقاتلة روسية ذات محركين من طراز سو-35 إلى منطقة العمليات التي حددتها رومانيا دون أي اتصال لاسلكي، وبعد ذلك قامت بثلاث مناورات خطيرة للطائرة البولندية دون الحفاظ على مسافة أمان".وأضاف البيان أن "طاقم حرس الحدود البولندي المكون من 5 موظفين فقدوا السيطرة على الطائرة وفقدوا الارتفاع" مضيفًا أنه "بعد المناورة الثالثة ابتعدت المقاتلة الروسية عن الطائرة البولندية".وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن جميع رحلات الطائرات تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الجوي-الروسي-يحيد-22-طائرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-1076756102.html
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رصد عسكري, روسيا, بولندا
رصد عسكري, روسيا, بولندا

"سوخوي- 35" روسية تعترض طائرة بولندية في البحر الأسود

14:21 GMT 07.05.2023
© Photo / YOUTUBE//Минобороны Россииسو 35
سو 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Photo / YOUTUBE//Минобороны России
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أعلن جهاز حرس الحدود البولندي اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" اعترضت طائرة تابعة لهم فوق البحر الأسود.
وبحسب حرس الحدود البولندي، فإن "الحدث الخطير" وقع يوم الجمعة 5 مايو/ أيار خلال رحلة دورية لطائرة حرس الحدود البولندية – "توربوليت إل-410" فوق البحر الأسود خلال عملية "فرونتكس" تحت قيادة رومانيا في منطقة العمليات المعينة من قبل رومانيا.
وذكر البيان: "حلقت طائرة مقاتلة روسية ذات محركين من طراز سو-35 إلى منطقة العمليات التي حددتها رومانيا دون أي اتصال لاسلكي، وبعد ذلك قامت بثلاث مناورات خطيرة للطائرة البولندية دون الحفاظ على مسافة أمان".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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12:08 GMT
وبحسبهم، نتيجة لمناورات المقاتلة الروسية، حدث "اضطراب شديد في طائرات حرس الحدود البولندي".
وأضاف البيان أن "طاقم حرس الحدود البولندي المكون من 5 موظفين فقدوا السيطرة على الطائرة وفقدوا الارتفاع" مضيفًا أنه "بعد المناورة الثالثة ابتعدت المقاتلة الروسية عن الطائرة البولندية".
وذكر حرس الحدود البولنديون أن طائرتهم "هبطت بسلام".
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن جميع رحلات الطائرات تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.
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