https://sputnikarabic.ae/20230507/سو-25-تدمر-المواقع-المحصنة-المموهة-للأوكرانيين-فيديو-1076744822.html
"سو-25" تدمر المواقع المحصنة المموهة للأوكرانيين... فيديو
"سو-25" تدمر المواقع المحصنة المموهة للأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعات قتالية لطائرتين هجوميتن من طراز "سو-25" تابعتين للمنطقة العسكرية الشرقية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T06:51+0000
2023-05-07T06:51+0000
2023-05-07T06:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وشنت الطائرتان هجمات صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية وقوى بشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. أجرى الطيارون مناورة، بعد استخدام أسلحة الطيران، وأطلقوا مصائد حرارية، ثم عادوا إلى مطار المغادرة.تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة المموهة والمدرعات للمقاتلين الأوكرانيين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو-25" تدمر المواقع المحصنة المموهة للأوكرانيين... فيديو
06:51 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 07.05.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعات قتالية لطائرتين هجوميتن من طراز "سو-25" تابعتين للمنطقة العسكرية الشرقية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وشنت الطائرتان هجمات صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية وقوى بشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. أجرى الطيارون مناورة، بعد استخدام أسلحة الطيران، وأطلقوا مصائد حرارية، ثم عادوا إلى مطار المغادرة.
تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة المموهة والمدرعات للمقاتلين الأوكرانيين.