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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/سو-25-تدمر-المواقع-المحصنة-المموهة-للأوكرانيين-فيديو-1076744822.html
"سو-25" تدمر المواقع المحصنة المموهة للأوكرانيين... فيديو
"سو-25" تدمر المواقع المحصنة المموهة للأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعات قتالية لطائرتين هجوميتن من طراز "سو-25" تابعتين للمنطقة العسكرية الشرقية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T06:51+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وشنت الطائرتان هجمات صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية وقوى بشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. أجرى الطيارون مناورة، بعد استخدام أسلحة الطيران، وأطلقوا مصائد حرارية، ثم عادوا إلى مطار المغادرة.تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة المموهة والمدرعات للمقاتلين الأوكرانيين.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-25" تدمر المواقع المحصنة المموهة للأوكرانيين... فيديو

06:51 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 07.05.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . РИА Новости
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطلعات قتالية لطائرتين هجوميتن من طراز "سو-25" تابعتين للمنطقة العسكرية الشرقية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وشنت الطائرتان هجمات صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية وقوى بشرية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة. أجرى الطيارون مناورة، بعد استخدام أسلحة الطيران، وأطلقوا مصائد حرارية، ثم عادوا إلى مطار المغادرة.
تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة المموهة والمدرعات للمقاتلين الأوكرانيين.
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