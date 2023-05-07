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https://sputnikarabic.ae/20230507/سياسي-عراقي-الحكومات-السابقة-أهدرت-إجراءات-كثيرة-لحماية-حقوقنا-المائية-1076764968.html
سياسي عراقي: الحكومات السابقة أهدرت إجراءات كثيرة لحماية حقوقنا المائية
سياسي عراقي: الحكومات السابقة أهدرت إجراءات كثيرة لحماية حقوقنا المائية
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 أهدرت الكثير من الإجراءات القانونية والسياسية للمحافظة على مياه العراق. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T16:12+0000
2023-05-07T16:12+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "حكومة المالكي، الذي تزعم الإطار التنسيقي عام 2011 التزمت الصمت تجاه استيلاء إيران على 42 نهر رئيسي ومنبع مياه وعشرات منابع الماء بين الحدود العراقية الإيرانية المشتركة، وجرى تحويل جميع هذه الأنهار والمنابع إلى الداخل الإيراني، مع أن القانون الدولي ينص أن المياه المشتركة لا يجوز الاستيلاء عليها.وأشار النايل إلى أن أول الحلول العاجلة بشأن أزمة المياه، أن يتم تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة أنهار العراق والروافد المهمة لتصب مرة ثانية باتجاه العراق، إن كانت الحكومة جادة بالفعل في إيجاد حل لأزمة المياه التي تمثل مسألة وجودية.وتابع: "أما الحل الثاني، فهو إقامة سد كبير في البصرة قبيل شط العرب عند التقاء نهر دجلة والفرات حتى لا تذهب المياه العذبة إلى شط العرب المالح دون الاستفادة منها، وهذا سيعزز التفاوض مع تركيا التي ينبع نهري دجلة والفرات منها لزيادة اطلاقات الحصص المائية".وأضاف: "هذه الخطوة لن تكون كافية لأن غالبية حصص العراق تتعرض للتجاوز من الحكومة السورية وبعض الجماعات المسلحة التي تسيطر على السدود ولا سيما نهر الفرات".وأوضح عضو الميثاق الوطني أن حماية الثروة المائية يتطلب إجراءات شجاعة وحقيقية للذهاب نحو استعادة حقوق العراق المائية وإبعاد شبح الجفاف المحقق الذي سيصيب العراق ولا سيما في الصيف المقبل.وشدد عبد القادر النايل على أنه يجب على الشعب العراقي أن يضغط بالمظاهرات على حكومة السوداني، ويعلن رفضه القاطع للاعتداءات الكبيرة على المياه العراقية من جانب دول الجوار.وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر، أمس السبت، عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن اللقاء شهد التباحث في مجالات التعاون المشترك، وطرق تعزيز التبادل والتنسيق المتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.وأضاف أن اللقاء شهد أيضا بحث ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من إيران.كما ناقش الجانبان قضية الشح في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/مباحثات-عراقية-إيرانية-حول-شح-المياه-والكهرباء-1076738908.html
https://sputnikarabic.ae/20210407/وزير-الموارد-المائية-العراقي-يعلن-موعد-المباشرة-بتنفيذ-مشروع-ماء-السماوة-الكبير--1048608583.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/السوداني-يناشد-بـتدخل-دولي-عاجل-لعلاج-انخفاض-مناسيب-مياه-نهري-دجلة-والفرات-1076723019.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

سياسي عراقي: الحكومات السابقة أهدرت إجراءات كثيرة لحماية حقوقنا المائية

16:12 GMT 07.05.2023
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 أهدرت الكثير من الإجراءات القانونية والسياسية للمحافظة على مياه العراق.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "حكومة المالكي، الذي تزعم الإطار التنسيقي عام 2011 التزمت الصمت تجاه استيلاء إيران على 42 نهر رئيسي ومنبع مياه وعشرات منابع الماء بين الحدود العراقية الإيرانية المشتركة، وجرى تحويل جميع هذه الأنهار والمنابع إلى الداخل الإيراني، مع أن القانون الدولي ينص أن المياه المشتركة لا يجوز الاستيلاء عليها.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
مباحثات عراقية إيرانية حول شح المياه والكهرباء
أمس, 19:19 GMT
وأشار النايل إلى أن أول الحلول العاجلة بشأن أزمة المياه، أن يتم تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة أنهار العراق والروافد المهمة لتصب مرة ثانية باتجاه العراق، إن كانت الحكومة جادة بالفعل في إيجاد حل لأزمة المياه التي تمثل مسألة وجودية.
وتابع: "أما الحل الثاني، فهو إقامة سد كبير في البصرة قبيل شط العرب عند التقاء نهر دجلة والفرات حتى لا تذهب المياه العذبة إلى شط العرب المالح دون الاستفادة منها، وهذا سيعزز التفاوض مع تركيا التي ينبع نهري دجلة والفرات منها لزيادة اطلاقات الحصص المائية".
وأضاف: "هذه الخطوة لن تكون كافية لأن غالبية حصص العراق تتعرض للتجاوز من الحكومة السورية وبعض الجماعات المسلحة التي تسيطر على السدود ولا سيما نهر الفرات".
إحدى ضفتي نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2021
وزير الموارد المائية العراقي يعلن موعد المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير
7 أبريل 2021, 15:23 GMT
وأوضح عضو الميثاق الوطني أن حماية الثروة المائية يتطلب إجراءات شجاعة وحقيقية للذهاب نحو استعادة حقوق العراق المائية وإبعاد شبح الجفاف المحقق الذي سيصيب العراق ولا سيما في الصيف المقبل.
وشدد عبد القادر النايل على أنه يجب على الشعب العراقي أن يضغط بالمظاهرات على حكومة السوداني، ويعلن رفضه القاطع للاعتداءات الكبيرة على المياه العراقية من جانب دول الجوار.
وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
السوداني يناشد بـ"تدخل دولي عاجل" لعلاج انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات
أمس, 11:30 GMT
جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر، أمس السبت، عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن اللقاء شهد التباحث في مجالات التعاون المشترك، وطرق تعزيز التبادل والتنسيق المتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن اللقاء شهد أيضا بحث ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من إيران.
كما ناقش الجانبان قضية الشح في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.
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