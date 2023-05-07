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https://sputnikarabic.ae/20230507/صحيفة-إجهاد-عضلي-يبعد-رونالدو-عن-التدريبات-الجماعية-للنصر-السعودي-1076762969.html
صحيفة: إجهاد عضلي يبعد رونالدو عن التدريبات الجماعية للنصر السعودي
صحيفة: إجهاد عضلي يبعد رونالدو عن التدريبات الجماعية للنصر السعودي
أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن "نادي النصر السعودي أعدّ برنامجاً خاصاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نتيجة تعرّضه لإجهاد عضلي". 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T14:38+0000
2023-05-07T14:38+0000
مجتمع
رياضة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
نادي النصر السعودي
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ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصادر قولها إن "الجهاز الفني في نادي النصر، بالاتفاق مع نظيره الطبي، فضلا إبعاد رونالدو عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لإجهاد عضلي، حيث تم وضع برنامج خاص به، بعيداً عن المستطيل الأخضر".وأضافت أن "رونالدو سيخضع لفحص طبي ميداني، قبل إقرار مشاركته في التدريب، استعداداً لمواجهة نادي الخليج يوم غد الإثنين في دوري روشن السعودي".وتابعت أن "أجهزة القياسات الخاصة بالجهاز الفني في النصر، أوضحت أن معدل المسافات التي قطعها اللاعب في المباريات والتدريبات تفوق جميع اللاعبين في الفريق وبمعدل كبير".وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، رد باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية، بعدما نشر صورة له من تدريبات النصر على حسابه "تويتر"، وكتب عليها باللغة العربية "أنا عالمي".وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".وأفادت صحيفة"elnacional" الإسبانية، بأن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل انتقاله إلى النصر".
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, نادي النصر السعودي
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, نادي النصر السعودي

صحيفة: إجهاد عضلي يبعد رونالدو عن التدريبات الجماعية للنصر السعودي

14:38 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / -البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن "نادي النصر السعودي أعدّ برنامجاً خاصاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نتيجة تعرّضه لإجهاد عضلي".
ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصادر قولها إن "الجهاز الفني في نادي النصر، بالاتفاق مع نظيره الطبي، فضلا إبعاد رونالدو عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لإجهاد عضلي، حيث تم وضع برنامج خاص به، بعيداً عن المستطيل الأخضر".
وأضافت أن "رونالدو سيخضع لفحص طبي ميداني، قبل إقرار مشاركته في التدريب، استعداداً لمواجهة نادي الخليج يوم غد الإثنين في دوري روشن السعودي".
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وتابعت أن "أجهزة القياسات الخاصة بالجهاز الفني في النصر، أوضحت أن معدل المسافات التي قطعها اللاعب في المباريات والتدريبات تفوق جميع اللاعبين في الفريق وبمعدل كبير".
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، رد باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية، بعدما نشر صورة له من تدريبات النصر على حسابه "تويتر"، وكتب عليها باللغة العربية "أنا عالمي".
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وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".
وأفادت صحيفة"elnacional" الإسبانية، بأن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".
وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل انتقاله إلى النصر".
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