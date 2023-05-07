https://sputnikarabic.ae/20230507/صمت-حكومي-في-بغداد-أمام-القصف-التركي-وكردستان-تغض-الطرف-أيضا-1076758972.html
صمت حكومي في بغداد أمام القصف التركي وكردستان تغض الطرف أيضا
صمت حكومي في بغداد أمام القصف التركي وكردستان تغض الطرف أيضا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T13:28+0000
2023-05-07T13:28+0000
2023-05-07T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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صمت حكومي ببغداد أمام القصف التركي وكردستان تغض الطرف أيضا
صمت حكومي ببغداد أمام القصف التركي وكردستان تغض الطرف أيضا
تركيا تجدد قصفها لإقليم كردستان بالعراق وصمت حكومي من قبل بغداد. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مؤسسة رؤى للدراسات السياسية والاستراتجية علي البيدر:تقرير سري عسكري وراء تجميد التعديلات القاضئية في تل أبيب. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشان الفلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون:بعد الهند إيران قد تصبح المنتج التالي لمقاتلات "سو30". فيما يخص هذا حاورنا الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني والذي تحدث قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
صمت حكومي في بغداد أمام القصف التركي وكردستان تغض الطرف أيضا
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
تركيا تجدد قصفها لإقليم كردستان بالعراق وصمت حكومي من قبل بغداد. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مؤسسة رؤى للدراسات السياسية والاستراتجية علي البيدر:
"تركيا لا تأبه لأي ردة فعل أو تحفظ للموقف العراقي، فهي ماضية في تحقيق سياستها بالمنطقة بشكل مطلق وتستهدف الأراضي العراقية على الدوام وهذا مؤشر على أنها تخترق سيادة البلاد ولا تكترث لكافة القوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار".
تقرير سري عسكري وراء تجميد التعديلات القاضئية في تل أبيب. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشان الفلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون:
"من المعروف أن الجيش الإسرائيلي هو الذي يفرز قيادة الاحتلال وهو الذي يضع الخطط الاستراتيجية، وهو أيضا أسس هذا الكيان ولهذا فللجيش القدرة على التدخل وكثيرا ما يتدخل في السياسة، يمنع حروب أو يشن حروب، وأعتقد أن الجيش تدخل بشكل واضح في عملية التعديلات ومنعها".
بعد الهند إيران قد تصبح المنتج التالي لمقاتلات "سو30". فيما يخص هذا حاورنا الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني والذي تحدث قائلا:
"التعاون بين روسيا وإيران بدأ منذ أكثر من عقد وهناك جوانب متعددة لهذا التعاون، لا شك أن صناعة الطائرات الإيرانية هو يكمل هذا التقدم الإيراني في الصناعت العسكرية الإيرانية، والدول الغربية بالطبع قلقة تجاه التطور في العلاقات الروسية الإيرانية فالولايات المتحدة تريد أن تستفرد بالدول التي هي متخاصمة معها لذلك تسعى إلى فرض العقوبات على روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...