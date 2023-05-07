https://sputnikarabic.ae/20230507/طائرة-مسيرة-توثق-الجحيم-الناري-في-أرتيوموفسك-فيديو-1076742673.html
طائرة مسيرة توثق "الجحيم الناري" في أرتيوموفسك... فيديو
طائرة مسيرة توثق "الجحيم الناري" في أرتيوموفسك... فيديو
نُشر مقطع فيديو لمناطق صغيرة محترقة في غرب أرتيوموفسك بعد إصابتها بالذخيرة الحارقة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T05:18+0000
2023-05-07T05:18+0000
2023-05-07T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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على ما يبدو، غطى وابل من راجمات "غراد" إحدى المناطق في الظلام، حسبما نقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن قناة "المدونون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا".وبحسب مصادر أوكرانية، أصابت المدفعية الروسية بهذه الطريقة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية كانت راسخة في مبان متعددة الطوابق.وتم التقاط الفيديو باستخدام جهاز التصوير الحراري لطائرة مسيرة.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c64162802a7cb05d0d18c0c4bf36cdf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة توثق "الجحيم الناري" في أرتيوموفسك... فيديو
تابعنا عبر
نُشر مقطع فيديو لمناطق صغيرة محترقة في غرب أرتيوموفسك بعد إصابتها بالذخيرة الحارقة.
على ما يبدو، غطى وابل من راجمات "غراد" إحدى المناطق في الظلام، حسبما نقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن قناة "المدونون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا".
وبحسب مصادر أوكرانية، أصابت المدفعية الروسية بهذه الطريقة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية كانت راسخة في مبان متعددة الطوابق.