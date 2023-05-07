https://sputnikarabic.ae/20230507/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1076745940.html
طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم طائرات روسية دون طيار خلال رصد مواقع القوات الأوكرانية لاستهدافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:45+0000
2023-05-07T07:45+0000
2023-05-07T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يظهر الفيديو كيف يراقب طاقم الطائرة المسيرة معاقل المسلحين الأوكرانيين. حيث تشكل القوات الأوكرانية خط دفاع محصن على طول خط التماس. ويتم نشر معدات إضافية في المواقع في الليل، ولكن على الرغم من ذلك، تكتشف وحدات الطائرات المسيرة جميع المعاقل المركزية وتدمرها.ويصحح مشغلو الطائرات المسيرة نيران المدفعية. بعد اكتشاف الحركة، يتم نقل الإحداثيات على الفور إلى مركز القيادة، ثم يقوم طاقم المدفعية بإطلاق النار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم طائرات روسية دون طيار خلال رصد مواقع القوات الأوكرانية لاستهدافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يظهر الفيديو كيف يراقب طاقم الطائرة المسيرة معاقل المسلحين الأوكرانيين. حيث تشكل القوات الأوكرانية خط دفاع محصن على طول خط التماس. ويتم نشر معدات إضافية في المواقع في الليل، ولكن على الرغم من ذلك، تكتشف وحدات الطائرات المسيرة جميع المعاقل المركزية وتدمرها.
ويصحح مشغلو الطائرات المسيرة نيران المدفعية. بعد اكتشاف الحركة، يتم نقل الإحداثيات على الفور إلى مركز القيادة، ثم يقوم طاقم المدفعية بإطلاق النار.