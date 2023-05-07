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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1076745940.html
طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم طائرات روسية دون طيار خلال رصد مواقع القوات الأوكرانية لاستهدافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:45+0000
2023-05-07T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يظهر الفيديو كيف يراقب طاقم الطائرة المسيرة معاقل المسلحين الأوكرانيين. حيث تشكل القوات الأوكرانية خط دفاع محصن على طول خط التماس. ويتم نشر معدات إضافية في المواقع في الليل، ولكن على الرغم من ذلك، تكتشف وحدات الطائرات المسيرة جميع المعاقل المركزية وتدمرها.ويصحح مشغلو الطائرات المسيرة نيران المدفعية. بعد اكتشاف الحركة، يتم نقل الإحداثيات على الفور إلى مركز القيادة، ثم يقوم طاقم المدفعية بإطلاق النار.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

07:45 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم طائرات روسية دون طيار خلال رصد مواقع القوات الأوكرانية لاستهدافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يظهر الفيديو كيف يراقب طاقم الطائرة المسيرة معاقل المسلحين الأوكرانيين. حيث تشكل القوات الأوكرانية خط دفاع محصن على طول خط التماس. ويتم نشر معدات إضافية في المواقع في الليل، ولكن على الرغم من ذلك، تكتشف وحدات الطائرات المسيرة جميع المعاقل المركزية وتدمرها.
ويصحح مشغلو الطائرات المسيرة نيران المدفعية. بعد اكتشاف الحركة، يتم نقل الإحداثيات على الفور إلى مركز القيادة، ثم يقوم طاقم المدفعية بإطلاق النار.
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