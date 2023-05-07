عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/عرنوس-سوريا-مقبلة-على-مرحلة-من-الانفتاح-والتعاون-البناء-1076759236.html
عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء
عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء
صرح رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس بأن سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T13:23+0000
2023-05-07T13:23+0000
العالم العربي
رئيس الوزراء السوري
علاقات
انفتاح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/03/1048560608_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_12e294635cbdb87e8cb2dc5c1dbef702.jpg
دمشق– سبوتنيك. وقال عرنوس، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد: "نأمل أن تكون هذه المرحلة من الانفتاح مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته، التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سوريا".وأضاف رئيس الوزراء السوري أن "حالة التضامن والتعاطف مع سوريا في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام الذي يكنُّه جميع من تضامن مع سوريا رغم حملات التضليل والتشويه، التي شنها أعداؤنا طيلة اثنى عشر عاما، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة".وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من اليوم، بعدما ظلت عضوية سوريا معلقة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230507/سامح-شكري-جميع-مراحل-الأزمة-السورية-تثبت-أن-حلها-ليس-عسكريا-1076752524.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/03/1048560608_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0c506cc8a8d96915ac2e16ebbe64282.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, رئيس الوزراء السوري, علاقات, انفتاح
العالم العربي, رئيس الوزراء السوري, علاقات, انفتاح

عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء

13:23 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / LOUAI BESHARAرئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس
رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس بأن سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج.
دمشق– سبوتنيك. وقال عرنوس، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد: "نأمل أن تكون هذه المرحلة من الانفتاح مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته، التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سوريا".
وأضاف رئيس الوزراء السوري أن "حالة التضامن والتعاطف مع سوريا في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام الذي يكنُّه جميع من تضامن مع سوريا رغم حملات التضليل والتشويه، التي شنها أعداؤنا طيلة اثنى عشر عاما، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة".
الرئيس السوري بسار الأسد يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في دمشق بتاريخ 27 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
سامح شكري: جميع مراحل الأزمة السورية تثبت أن حلها ليس عسكريا
11:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من اليوم، بعدما ظلت عضوية سوريا معلقة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала