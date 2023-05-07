https://sputnikarabic.ae/20230507/عرنوس-سوريا-مقبلة-على-مرحلة-من-الانفتاح-والتعاون-البناء-1076759236.html

عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء

عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء

صرح رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس بأن سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T13:23+0000

2023-05-07T13:23+0000

2023-05-07T13:23+0000

العالم العربي

رئيس الوزراء السوري

علاقات

انفتاح

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دمشق– سبوتنيك. وقال عرنوس، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد: "نأمل أن تكون هذه المرحلة من الانفتاح مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته، التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سوريا".وأضاف رئيس الوزراء السوري أن "حالة التضامن والتعاطف مع سوريا في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام الذي يكنُّه جميع من تضامن مع سوريا رغم حملات التضليل والتشويه، التي شنها أعداؤنا طيلة اثنى عشر عاما، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة".وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من اليوم، بعدما ظلت عضوية سوريا معلقة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

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العالم العربي, رئيس الوزراء السوري, علاقات, انفتاح