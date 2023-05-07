https://sputnikarabic.ae/20230507/عرنوس-سوريا-مقبلة-على-مرحلة-من-الانفتاح-والتعاون-البناء-1076759236.html
عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء
عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء
صرح رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس بأن سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T13:23+0000
2023-05-07T13:23+0000
2023-05-07T13:23+0000
العالم العربي
رئيس الوزراء السوري
علاقات
انفتاح
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دمشق– سبوتنيك. وقال عرنوس، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد: "نأمل أن تكون هذه المرحلة من الانفتاح مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته، التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سوريا".وأضاف رئيس الوزراء السوري أن "حالة التضامن والتعاطف مع سوريا في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام الذي يكنُّه جميع من تضامن مع سوريا رغم حملات التضليل والتشويه، التي شنها أعداؤنا طيلة اثنى عشر عاما، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة".وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من اليوم، بعدما ظلت عضوية سوريا معلقة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230507/سامح-شكري-جميع-مراحل-الأزمة-السورية-تثبت-أن-حلها-ليس-عسكريا-1076752524.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, رئيس الوزراء السوري, علاقات, انفتاح
العالم العربي, رئيس الوزراء السوري, علاقات, انفتاح
عرنوس: سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء
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صرح رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس بأن سوريا مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج.
دمشق– سبوتنيك. وقال عرنوس، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد: "نأمل أن تكون هذه المرحلة من الانفتاح مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته، التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سوريا".
وأضاف رئيس الوزراء السوري أن "حالة التضامن والتعاطف مع سوريا في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام الذي يكنُّه جميع من تضامن مع سوريا رغم حملات التضليل والتشويه، التي شنها أعداؤنا طيلة اثنى عشر عاما، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة".
وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من اليوم، بعدما ظلت عضوية سوريا معلقة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011.