https://sputnikarabic.ae/20230507/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-صور-1076749980.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... صور
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... صور
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:39+0000
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وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يرافقهم عضو الكنيست السابق "يهودا غليك" والمعروف بتشدده وتطرفه، وقاموا بجولات استفزازية داخل المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.وقامت قوات الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين، ومنعت دخول بعض الشبان.ويذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية من الشرطة الإسرائيلية، على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت.وتزداد اقتحامات المسجد بكثافة خلال فترات الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة إسرائيلية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230424/عشرات-المستوطنين-يعاودون-اقتحام-المسجد-الأقصى-بعد-13-يوما-من-المنع-فيديوهات-1076212646.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... صور
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يرافقهم عضو الكنيست السابق "يهودا غليك" والمعروف بتشدده وتطرفه، وقاموا بجولات استفزازية
داخل المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وقامت قوات الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين، ومنعت دخول بعض الشبان.
ويذكر أن المسجد الأقصى
يتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية من الشرطة الإسرائيلية، على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت.
وتزداد اقتحامات المسجد بكثافة خلال فترات الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة إسرائيلية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.