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https://sputnikarabic.ae/20230507/علماء-يكتشوف-لغة-فريدة-بين-الفيلة-فيديو-1076767014.html
علماء يكتشوف لغة فريدة بين الفيلة... فيديو
علماء يكتشوف لغة فريدة بين الفيلة... فيديو
لاحظ علماء السلوك الحيواني عبر التاريخ البحثي الذكاء الحاد الذي تتميز به الفيلة، وذلك عن طريق مراقبة سلوكها وتشريح أدمغتها. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T17:15+0000
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ودرست الدكتورة الأخصائية جويس بول سلوك الفيلة لـ48 عاما، حيث اكتشفت أن هذه الحيوانات تتواصل فيما بينها باستخدام أكثر من 30 صوتا.وتتنوع هذه الأصوات بطبيعتها بين الهمهمة ذات التوتر المنخفض الذي لا تدركه الأذن البشرية، إلى الأصوات الصاخبة من خراطيمها التي يمكن سماعها من عدة أميال.كما رصدت بول أصواتا أشبه ما تكون بالنياح، ولاحظت بول أن الفيلة تقوم بدمج هذه الأصوات للتواصل فيما بينها بما يشبه اللغة الخاصة.
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نادي الفيديو

علماء يكتشوف لغة فريدة بين الفيلة... فيديو

17:15 GMT 07.05.2023
© Photo / Pixabay / قطيع من الفيلة
قطيع من الفيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Photo / Pixabay /
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لاحظ علماء السلوك الحيواني عبر التاريخ البحثي الذكاء الحاد الذي تتميز به الفيلة، وذلك عن طريق مراقبة سلوكها وتشريح أدمغتها.
ودرست الدكتورة الأخصائية جويس بول سلوك الفيلة لـ48 عاما، حيث اكتشفت أن هذه الحيوانات تتواصل فيما بينها باستخدام أكثر من 30 صوتا.
وتتنوع هذه الأصوات بطبيعتها بين الهمهمة ذات التوتر المنخفض الذي لا تدركه الأذن البشرية، إلى الأصوات الصاخبة من خراطيمها التي يمكن سماعها من عدة أميال.
كما رصدت بول أصواتا أشبه ما تكون بالنياح، ولاحظت بول أن الفيلة تقوم بدمج هذه الأصوات للتواصل فيما بينها بما يشبه اللغة الخاصة.
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