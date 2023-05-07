https://sputnikarabic.ae/20230507/قناة-عبرية-إسرائيل-تقرر-الإفراج-عن-النائب-الأردني-العدوان-1076745445.html
قناة عبرية: إسرائيل تقرر الإفراج عن النائب الأردني "العدوان"
قناة عبرية: إسرائيل تقرر الإفراج عن النائب الأردني "العدوان"
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، المتهم بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:22+0000
2023-05-07T07:22+0000
2023-05-07T07:22+0000
الأخبار
أخبار الأردن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، وتسليمه إلى بلاده، اليوم.وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى.وأشارت إلى أن إسرائيل قررت تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق، في وقت لفتت القناة العبرية الـ 14، إلى أن تل أبيب قد استسلمت للضغوط التي مورست من قبل السلطات الأردنية منذ اعتقاله قبل أسبوعين.وأكدت القناة العبرية أنه بعد مرور حوالي أسبوعين من الاعتقال والاستجواب، قررت تل أبيب الإفراج عن النائب الأردني، الذي تم اعتقاله على خلفية قضية تهريب سلاح وسبائك ذهب للضفة الغربية، موضحة أنه لم يتضح ما إذا كان الأردن كجزء من الإفراج عنه سيتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل المملكة.وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسبوع قبل الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى إسرائيل.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "اللنبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
https://sputnikarabic.ae/20230423/إسرائيل-توقف-نائبا-في-البرلمان-الأردني-بتهمة-محاولة-تهريب-أسلحة-وذهب--1076202729.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الأخبار, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
قناة عبرية: إسرائيل تقرر الإفراج عن النائب الأردني "العدوان"
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، المتهم بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، وتسليمه إلى بلاده، اليوم.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي
"الشاباك"، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى.
وأشارت إلى أن إسرائيل قررت تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق، في وقت لفتت القناة العبرية الـ 14، إلى أن تل أبيب قد استسلمت للضغوط التي مورست من قبل السلطات الأردنية منذ اعتقاله قبل أسبوعين.
وأكدت القناة العبرية أنه بعد مرور حوالي أسبوعين من الاعتقال والاستجواب، قررت تل أبيب الإفراج عن النائب الأردني، الذي تم اعتقاله على خلفية قضية تهريب سلاح وسبائك ذهب للضفة الغربية، موضحة أنه لم يتضح ما إذا كان الأردن كجزء من الإفراج عنه سيتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل المملكة.
وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسبوع قبل الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان
، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى إسرائيل.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية
أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "اللنبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.