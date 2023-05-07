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https://sputnikarabic.ae/20230507/كيه-إتش-31-صاروخ-روسي-ينسف-أنظمة-الدفاع-الجوي-ويدمر-السفن-الحربية-1076748225.html
"كيه إتش-31"... صاروخ روسي ينسف أنظمة الدفاع الجوي ويدمر السفن الحربية
"كيه إتش-31"... صاروخ روسي ينسف أنظمة الدفاع الجوي ويدمر السفن الحربية
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة أثبتت كفاءتها عالميا ومنها الصاروخ "كيه إتش-31" الذي يمكنه نسف الدفاعات الجوية للعدو وتدمير السفن الحربية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:26+0000
2023-05-07T09:26+0000
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ويوجد من الصاروخ نسختان وكلاهما يمكنه العمل في مدى يتراوح بين 15 كيلومترا و110 كيلومترات، وهو صاروخ "جو - أرض" تحمله الطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هما نسختا الصاروخ؟ما هي المواصفات الفنية الأساسية للصاروخ؟وتصنف النسخة "كيه إتش - 31 بي" ضمن الصواريخ المضادة لأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى ويمكنه التفوق على أنظمة التشويش المضادة واختراق عدة طبقات من منظومة الدفاع الجوي للعدو بسرعته الخارقة.أما النسخة "كيه إتش - 31 إيه" فتصنف ضمن الصواريخ المضادة للسفن التي يمكنها التغلب على أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي للوحدات البحرية.ما هي الطائرات الحربية التي يمكنها حمل صواريخ "كيه إتش - 31"؟ولفت الموقع إلى أن الصاروخ مزود بنظام رادار إيجابي يمنحه القدرة على تمييز الهدف بدقة في أشد ظروف التشويش الإلكتروني، مشيرا إلى أنه يستطيع البحث عن الهدف بصورة آلية أو بالتوجيه الخارجي، كما أنه يحمل رأسا حربيا خارقا.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صاروخ-روسي-يدمر-رادارا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1076554789.html
https://sputnikarabic.ae/20221129/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربية-خارقة-1070664993.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

"كيه إتش-31"... صاروخ روسي ينسف أنظمة الدفاع الجوي ويدمر السفن الحربية

09:26 GMT 07.05.2023
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ (جو - أرض) روسي طراز "كيه إتش - 31"
صاروخ (جو - أرض) روسي طراز كيه إتش - 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . RIA Novosti
/
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة أثبتت كفاءتها عالميا ومنها الصاروخ "كيه إتش-31" الذي يمكنه نسف الدفاعات الجوية للعدو وتدمير السفن الحربية.
ويوجد من الصاروخ نسختان وكلاهما يمكنه العمل في مدى يتراوح بين 15 كيلومترا و110 كيلومترات، وهو صاروخ "جو - أرض" تحمله الطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ما هما نسختا الصاروخ؟

"كيه إتش - 31 إيه": نسخة مصممة لتدمير السفن الحربية التي يصل وزنها إلى 4 آلاف و500 طن.
"كيه إتش - 31 بي": نسخة مصممة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي المعادية ويشمل ذلك منصات الصواريخ ومحطات الرادار الأرضية ورادارات التحكم ورادارات الإنذار المبكر.

ما هي المواصفات الفنية الأساسية للصاروخ؟

المدى: يبدأ من 15 كيلومترا حتى 110 كيلومترات.
السرعة القصوى: 1000 متر في الثانية، علما بأن سرعة الصوت تقدر بـ 340 مترا في الثانية، وهو ما يعني أن سرعته تقدر بنحو 3 أضعاف سرعة الصوت (3 ماخ).
سرعة الطائرات الحاملة للصاروخ: تتراوح بين 600 وألف و250 كيلومترا في الساعة.
الارتفاع العملياتي للإطلاق: يتراوح بين 100 متر و15 ألف متر.
نظام التوجيه: رادار إيجابي.
الطول: 4.7 متر.
القطر: 36 سنتيمترا.
وتصنف النسخة "كيه إتش - 31 بي" ضمن الصواريخ المضادة لأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى ويمكنه التفوق على أنظمة التشويش المضادة واختراق عدة طبقات من منظومة الدفاع الجوي للعدو بسرعته الخارقة.
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"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
29 نوفمبر 2022, 15:03 GMT
أما النسخة "كيه إتش - 31 إيه" فتصنف ضمن الصواريخ المضادة للسفن التي يمكنها التغلب على أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي للوحدات البحرية.

ما هي الطائرات الحربية التي يمكنها حمل صواريخ "كيه إتش - 31"؟

"ميغ - 29 كيه".
"ميغ - 29 إم".
"ميغ - 29 إس إم تي".
"ميغ - 29 يو بي تي".
"ميغ - 31".
"سو - 24 إم".
"سو - 25 تي".
"سو - 30 إم كيه".
"سو - 35".
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ مزود بنظام رادار إيجابي يمنحه القدرة على تمييز الهدف بدقة في أشد ظروف التشويش الإلكتروني، مشيرا إلى أنه يستطيع البحث عن الهدف بصورة آلية أو بالتوجيه الخارجي، كما أنه يحمل رأسا حربيا خارقا.
© Sputnikإس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
إس – 8 بي إم... صاروخ روسي برأس حربية خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
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