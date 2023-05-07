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https://sputnikarabic.ae/20230507/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T05:06+0000
2023-05-07T13:54+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:06 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 07.05.2023)
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
14:16 GMT 07.05.2023
غارات للطيران السوداني على مواقع قوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومطار الخرطوم
14:05 GMT 07.05.2023
الأمين العام للجامعة العربية يدين الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الخرطوم، وتحويله إلى ثكنة عسكرية من جانب قوات تابعة للدعم السريع
13:36 GMT 07.05.2023
أمين عام الجامعة العربية: لجنة سعودية مصرية للتواصل مع أطراف النزاع في السودان
13:35 GMT 07.05.2023
وزير الخارجية المصري: الجامعة العربية تدعم الحوار لحل الأزمة في السودان وستشكل لجنة اتصال خاصة به
وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
وزير الخارجية المصري يعلن تشكيل لجنة اتصال بالجامعة العربية تعمل على وقف النار بالسودان
13:40 GMT
13:11 GMT 07.05.2023
الجامعة العربية: المبادرة السعودية الأمريكية لوقف النار في السودان تستحق الدعم والتمسك بها
13:10 GMT 07.05.2023
وزير الخارجية المصري: يجب العودة للحوار السياسي في السودان وندعو لوقف إطلاق النار وضمان الالتزام به
12:16 GMT 07.05.2023
وزارة الخارجية الإماراتية تعرب عن أملها أن تسهم محادثات جدة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة وخصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء
10:10 GMT 07.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بسرقة مخازن السلع بالقرب من مجمع سارية ونهبها جزئيا
09:26 GMT 07.05.2023
القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري تحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان
09:22 GMT 07.05.2023
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
وزراء الخارجية العرب يتفقون في اجتماعهم الاستثنائي على مشروع قرار بشأن السودان
09:19 GMT
09:00 GMT 07.05.2023
وزراء الخارجية العرب يتفقون في اجتماعهم على مشروع قرار بشأن السودان يتضمن التأكيد على الاحترام الكامل لسيادته ووحدته ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني وتشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل الأزمة والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار
08:46 GMT 07.05.2023
انطلاق الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث الأزمة في السودان وبحث الاستقرار في الخرطوم
08:22 GMT 07.05.2023
وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم
07:19 GMT 07.05.2023
07:19 GMT 07.05.2023
وزارة الخارجية الكويتية ترحب بمحادثات جدة وتجدد موقف الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان استقراره
06:33 GMT 07.05.2023
مبنى وزارة الخارجية في العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الخارجية السودانية تدين بشدة اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا في الخرطوم
06:26 GMT
06:03 GMT 07.05.2023
وزارة الخارجية السودانية: ندين بأقوى العبارات اعتداء قوات الدعم السريع المتمردة على سيارة سفير جمهورية تركيا الصديقة بالخرطوم صباح يوم أمس السبت
02:19 GMT 07.05.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الجيش السوداني يقول إنه صد هجوما للدعم السريع على قيادة الدفاع الجوي
02:09 GMT
23:04 GMT 06.05.2023
الجيش السوداني: تصدينا لهجوم من قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي، وقواتنا قتلت قناصًا أجنبيًا بمنطقة بحري العسكرية. مضيفا أن قوات الدعم السريع واصلت نهب البنوك التجارية
22:37 GMT 06.05.2023
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
السودان.. الدوحة تعلن إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية
أمس, 22:29 GMT
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