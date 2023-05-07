https://sputnikarabic.ae/20230507/ملاك-موت-مع-منجل-خلال-مراسم-تتويج-تشارلز-الثالث-فيديو-1076747202.html
"ملاك موت مع منجل" خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث... فيديو
"ملاك موت مع منجل" خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث... فيديو
رصدت الكاميرات شخصا يرتدي زيا مشابها للصورة الرمزية "لملاك الموت مع المنجل" في المملكة المتحدة، عند تتويج تشارلز الثالث، وفقًا لوكالات غربية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T08:53+0000
2023-05-07T08:53+0000
2023-05-07T08:58+0000
مجتمع
العالم
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وكتبت الصحفية ماريا أوكانريند، "تجتذب كل حفلة كبيرة ضيوفًا غير مدعوين، لكن محبي العائلة المالكة قالوا مازحين إنهم شاهدوا ملاك الموت شخصيًا في وستمنستر أباتستفو أثناء تتويج تشارلز".يظهر في الفيديو، الذي انتشر على موقع "تويتر"، شخصية ترتدي عباءة سوداء وغطاء رأس وهي تتنقل عبر الممر، ممسكة بشيء يشبه المنجل. وعلق أحد المستخدمين على المنشور: "هنا يأتي ملاك الموت مع منجل!".تم تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا يوم أمس السبت. دعا قصر باكنغهام أكثر من 2000 ضيف، منهم ممثلو 203 دول وأقاليم، بما في ذلك نحو 100 رئيس دولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"ملاك موت مع منجل" خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث... فيديو
08:53 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 07.05.2023) تابعنا عبر
رصدت الكاميرات شخصا يرتدي زيا مشابها للصورة الرمزية "لملاك الموت مع المنجل" في المملكة المتحدة، عند تتويج تشارلز الثالث، وفقًا لوكالات غربية.
وكتبت الصحفية ماريا أوكانريند، "تجتذب كل حفلة كبيرة ضيوفًا غير مدعوين، لكن محبي العائلة المالكة قالوا مازحين إنهم شاهدوا ملاك الموت شخصيًا في وستمنستر أباتستفو أثناء تتويج تشارلز".
يظهر في الفيديو، الذي انتشر على موقع "تويتر"، شخصية ترتدي عباءة سوداء وغطاء رأس وهي تتنقل عبر الممر، ممسكة بشيء يشبه المنجل. وعلق أحد المستخدمين على المنشور: "هنا يأتي ملاك الموت مع منجل
!".
تم تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا يوم أمس السبت. دعا قصر باكنغهام أكثر من 2000 ضيف، منهم ممثلو 203 دول وأقاليم، بما في ذلك نحو 100 رئيس دولة.