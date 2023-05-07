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https://sputnikarabic.ae/20230507/ملاك-موت-مع-منجل-خلال-مراسم-تتويج-تشارلز-الثالث-فيديو-1076747202.html
"ملاك موت مع منجل" خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث... فيديو
"ملاك موت مع منجل" خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث... فيديو
رصدت الكاميرات شخصا يرتدي زيا مشابها للصورة الرمزية "لملاك الموت مع المنجل" في المملكة المتحدة، عند تتويج تشارلز الثالث، وفقًا لوكالات غربية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T08:53+0000
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وكتبت الصحفية ماريا أوكانريند، "تجتذب كل حفلة كبيرة ضيوفًا غير مدعوين، لكن محبي العائلة المالكة قالوا مازحين إنهم شاهدوا ملاك الموت شخصيًا في وستمنستر أباتستفو أثناء تتويج تشارلز".يظهر في الفيديو، الذي انتشر على موقع "تويتر"، شخصية ترتدي عباءة سوداء وغطاء رأس وهي تتنقل عبر الممر، ممسكة بشيء يشبه المنجل. وعلق أحد المستخدمين على المنشور: "هنا يأتي ملاك الموت مع منجل!".تم تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا يوم أمس السبت. دعا قصر باكنغهام أكثر من 2000 ضيف، منهم ممثلو 203 دول وأقاليم، بما في ذلك نحو 100 رئيس دولة.
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"ملاك موت مع منجل" خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث... فيديو

08:53 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 07.05.2023)
© AFP 2023 / Hanhan Mckayجنازة ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022
جنازة ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / Hanhan Mckay
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رصدت الكاميرات شخصا يرتدي زيا مشابها للصورة الرمزية "لملاك الموت مع المنجل" في المملكة المتحدة، عند تتويج تشارلز الثالث، وفقًا لوكالات غربية.
وكتبت الصحفية ماريا أوكانريند، "تجتذب كل حفلة كبيرة ضيوفًا غير مدعوين، لكن محبي العائلة المالكة قالوا مازحين إنهم شاهدوا ملاك الموت شخصيًا في وستمنستر أباتستفو أثناء تتويج تشارلز".
يظهر في الفيديو، الذي انتشر على موقع "تويتر"، شخصية ترتدي عباءة سوداء وغطاء رأس وهي تتنقل عبر الممر، ممسكة بشيء يشبه المنجل. وعلق أحد المستخدمين على المنشور: "هنا يأتي ملاك الموت مع منجل!".
تم تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا يوم أمس السبت. دعا قصر باكنغهام أكثر من 2000 ضيف، منهم ممثلو 203 دول وأقاليم، بما في ذلك نحو 100 رئيس دولة.
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