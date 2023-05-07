https://sputnikarabic.ae/20230507/موسكو-ترحب-بقرار-استئناف-مشاركة-سوريا-في-أنشطة-جامعة-الدول-العربية-1076769879.html
موسكو ترحب بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية
موسكو ترحب بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية
رحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية وتوقعت زيادة الدول العربية دعمها لسوريا في حل مشاكل... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T19:44+0000
2023-05-07T19:44+0000
2023-05-07T20:07+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
ولفتت زاخاروفا في بيان عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الأحد، إلى أن "هذه الخطوة ستساعد في تحسين الأوضاع في الشرق الأوسط".وأردفت: "استئناف مشاركة سوريا في أعمال جامعة الدول العربية باعتبارها من الدول المؤسسة لها، سيساعد في تحسين الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وسرعة تجاوز تداعيات الأزمة السورية".وأوضحت زاخاروفا: "نتوقع أن تزيد الدول العربية من دعمها لسوريا في حل مشاكل إعادة الإعمار بعد الصراع، والتي تعقدها العقوبات الأحادية غير المشروعة المفروضة على دمشق".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
https://sputnikarabic.ae/20230507/أبو-الغيط-بشار-الأسد-يمكنه-المشاركة-في-قمة-الجامعة-العربية-بالسعودية-إذا-ما-رغب-1076764811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
موسكو ترحب بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية
19:44 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 20:07 GMT 07.05.2023) تابعنا عبر
رحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية وتوقعت زيادة الدول العربية دعمها لسوريا في حل مشاكل إعادة الإعمار.
ولفتت زاخاروفا في بيان عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الأحد، إلى أن "هذه الخطوة ستساعد في تحسين الأوضاع في الشرق الأوسط".
موسكو ترحب بهذه الخطوة بعد أن طال انتظارها، حيث تشكل نتيجة منطقية لعملية إعادة سوريا إلى الأسرة العربية التي اكتسبت زخماً.
وأردفت: "استئناف مشاركة سوريا في أعمال جامعة الدول العربية باعتبارها من الدول المؤسسة لها، سيساعد في تحسين الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وسرعة تجاوز تداعيات الأزمة السورية".
وأوضحت زاخاروفا: "نتوقع أن تزيد الدول العربية من دعمها لسوريا في حل مشاكل إعادة الإعمار بعد الصراع، والتي تعقدها العقوبات الأحادية غير المشروعة المفروضة على دمشق".
وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب
خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.