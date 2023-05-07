https://sputnikarabic.ae/20230507/موسكو-ترحب-بقرار-استئناف-مشاركة-سوريا-في-أنشطة-جامعة-الدول-العربية-1076769879.html

موسكو ترحب بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية

موسكو ترحب بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية

رحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية وتوقعت زيادة الدول العربية دعمها لسوريا في حل مشاكل... 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T19:44+0000

2023-05-07T19:44+0000

2023-05-07T20:07+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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ولفتت زاخاروفا في بيان عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الأحد، إلى أن "هذه الخطوة ستساعد في تحسين الأوضاع في الشرق الأوسط".وأردفت: "استئناف مشاركة سوريا في أعمال جامعة الدول العربية باعتبارها من الدول المؤسسة لها، سيساعد في تحسين الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وسرعة تجاوز تداعيات الأزمة السورية".وأوضحت زاخاروفا: "نتوقع أن تزيد الدول العربية من دعمها لسوريا في حل مشاكل إعادة الإعمار بعد الصراع، والتي تعقدها العقوبات الأحادية غير المشروعة المفروضة على دمشق".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

https://sputnikarabic.ae/20230507/أبو-الغيط-بشار-الأسد-يمكنه-المشاركة-في-قمة-الجامعة-العربية-بالسعودية-إذا-ما-رغب-1076764811.html

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