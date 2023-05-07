https://sputnikarabic.ae/20230507/وزير-الطاقة-الإيراني-يعلن-استعداد-بلاده-لإصلاح-وصيانة-محطات-توليد-الكهرباء-اللبنانية-1076744085.html
وزير الطاقة الإيراني يعلن استعداد بلاده لإصلاح وصيانة محطات توليد الكهرباء اللبنانية
وزير الطاقة الإيراني يعلن استعداد بلاده لإصلاح وصيانة محطات توليد الكهرباء اللبنانية
أكد وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن بلاده مستعدة لإصلاح وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T06:23+0000
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ووفق تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال محرابيان: "إيران مستعدة لإصلاح وصيانة محطات توليد الكهرباء اللبنانية".تأكيدات الوزير الإيراني جاءت خلال لقائه مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في العاصمة العراقية.وشدد وزير الطاقة الإيراني على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، في مجال الطاقة".وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه أمس السبت، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ينعقد تحت شعار "شح المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع".
https://sputnikarabic.ae/20230411/عمال-كهرباء-لبنان-يعلنون-إضرابا-بداية-من-الغد-1075802034.html
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الأخبار, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, إيران
الأخبار, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, إيران
وزير الطاقة الإيراني يعلن استعداد بلاده لإصلاح وصيانة محطات توليد الكهرباء اللبنانية
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أكد وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن بلاده مستعدة لإصلاح وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.
ووفق تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال محرابيان: "إيران مستعدة لإصلاح وصيانة محطات توليد الكهرباء اللبنانية".
تأكيدات الوزير الإيراني جاءت خلال لقائه مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في العاصمة العراقية.
وشدد وزير الطاقة الإيراني على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، في مجال الطاقة".
وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه أمس السبت، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني، حيث ينعقد تحت شعار "شح المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع".