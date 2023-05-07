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وزير العدل العراقي: الوضع الأمني في البلاد مستتب والحكومة تحظى بدعم شعبي
وزير العدل العراقي: الوضع الأمني في البلاد مستتب والحكومة تحظى بدعم شعبي
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني في بلاده مستتب وأن الحكومة تحظى بدعم شعبي وسياسي. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:01+0000
2023-05-07T12:02+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن وزير العدل أن الحكومة العراقية الجديدة تمتلك رؤية وإرادة قوية وتسير بخطى ثابته لتنفيذ منهاجها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية وإجراء إصلاحات جذرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.ورأى أن "الحكومة تحظى بدعم شعبي وسياسي والعراق ينعم بوضع سياسي مستقر وأمني مستتب وعلى المستوى الدوَلي".ولفت الوزير العراقي إلى أن الحكومة تتبنى سياسة الانفتاح والاعتدال وإقامة أفضل العلاقات مع أشقائه.ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن العراق طلب استضافة الدورة الـ39 لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد.
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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

وزير العدل العراقي: الوضع الأمني في البلاد مستتب والحكومة تحظى بدعم شعبي

12:01 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 07.05.2023)
© AP Photo / Ali Abdul Hassan / جنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش
جنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassan /
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أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني في بلاده مستتب وأن الحكومة تحظى بدعم شعبي وسياسي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن وزير العدل أن الحكومة العراقية الجديدة تمتلك رؤية وإرادة قوية وتسير بخطى ثابته لتنفيذ منهاجها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية وإجراء إصلاحات جذرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
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ورأى أن "الحكومة تحظى بدعم شعبي وسياسي والعراق ينعم بوضع سياسي مستقر وأمني مستتب وعلى المستوى الدوَلي".
ولفت الوزير العراقي إلى أن الحكومة تتبنى سياسة الانفتاح والاعتدال وإقامة أفضل العلاقات مع أشقائه.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن العراق طلب استضافة الدورة الـ39 لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد.
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