https://sputnikarabic.ae/20230508/أهمية-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1076788912.html
أهمية عودة سوريا للجامعة العربية
أهمية عودة سوريا للجامعة العربية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T14:01+0000
2023-05-08T14:01+0000
2023-05-08T14:01+0000
راديو
بلا قيود
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أهمية عودة سوريا للجامعة العربية
أهمية عودة سوريا للجامعة العربية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وعنها قالت الخبيرة في العلاقات الدولية، عبير حيالي:الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الصين لتعاونها مع روسيا. وقال عن ذلك الباحث السياسي أكثم سليمان:تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة، ويقول المحلل السياسي محمد الأسباط، في حديث لبرنامجنا:"شنغهاي" للتعاون تمنح الإمارات صفة "شريك في الحوار"، يقول الخبير في الشأن الخليجي الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامجنا:حوار عراقي إيراني تركي حول أزمة المياه. وطالب عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبر برنامجنا، العراق بـ"التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ورفع دعوى رسمية لحل هذه القضية قبل فصل الصيف واشتداد الحر".مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى الـ78 للانتصار على النازية. وشارك المئات من أبناء الجالية الروسية واللبنانيين في مسيرة الفوج الخالد في لبنان، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى البيت الروسي.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
أهمية عودة سوريا للجامعة العربية
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وعنها قالت الخبيرة في العلاقات الدولية، عبير حيالي:
هذه العودة ستخلق بيئة أمنية جديدة خاصة في الدول العربية التي تستقبل لاجئين ومعارضة قطر ليست بهذه الأهمية.
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الصين لتعاونها مع روسيا. وقال عن ذلك الباحث السياسي أكثم سليمان:
أوروبا بسياستها وتبعيتها للولايات المتحدة خسرت الجزء الاقتصادي الأكبر، إن كان مع روسيا سابقا أو مع الصين حاليا، بسبب تكتلها مع مجموعة السبع وحلف الأطلسي.
تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة، ويقول المحلل السياسي محمد الأسباط، في حديث لبرنامجنا:
لو فعلا هذه المبادرات التي تدعو إلى تسوية الأزمة السودانية جدية، لكانت كل هذه الدول طلبت من الفريقين المتنازعين بشكل مباشر، أن يوقفوا القتال وإنهاء الصراع، لكان هذا سيتحقق.
"شنغهاي" للتعاون تمنح الإمارات صفة "شريك في الحوار"، يقول الخبير في الشأن الخليجي الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامجنا:
هذا مهم جدا للإمارات ولكل منطقة الخليج، ويؤكد على أن العالم يتجه فعلا نحو عالم متعدد الأقطاب، على رأسه روسيا والصين.
حوار عراقي إيراني تركي حول أزمة المياه. وطالب عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبر برنامجنا، العراق بـ"التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ورفع دعوى رسمية لحل هذه القضية قبل فصل الصيف واشتداد الحر".
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى الـ78 للانتصار على النازية. وشارك المئات من أبناء الجالية الروسية واللبنانيين في مسيرة الفوج الخالد في لبنان، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى البيت الروسي.
التفاصيل في الملف الصوتي...