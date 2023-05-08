https://sputnikarabic.ae/20230508/أهمية-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1076788912.html

أهمية عودة سوريا للجامعة العربية

أهمية عودة سوريا للجامعة العربية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T14:01+0000

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راديو

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أهمية عودة سوريا للجامعة العربية أهمية عودة سوريا للجامعة العربية

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وعنها قالت الخبيرة في العلاقات الدولية، عبير حيالي:الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الصين لتعاونها مع روسيا. وقال عن ذلك الباحث السياسي أكثم سليمان:تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة، ويقول المحلل السياسي محمد الأسباط، في حديث لبرنامجنا:"شنغهاي" للتعاون تمنح الإمارات صفة "شريك في الحوار"، يقول الخبير في الشأن الخليجي الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامجنا:حوار عراقي إيراني تركي حول أزمة المياه. وطالب عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبر برنامجنا، العراق بـ"التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ورفع دعوى رسمية لحل هذه القضية قبل فصل الصيف واشتداد الحر".مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى الـ78 للانتصار على النازية. وشارك المئات من أبناء الجالية الروسية واللبنانيين في مسيرة الفوج الخالد في لبنان، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى البيت الروسي.التفاصيل في الملف الصوتي...

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