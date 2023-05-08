https://sputnikarabic.ae/20230508/إيران-تعلن-إحراز-تقدم-جيد-في-تجهيز-المقار-الدبلوماسية-لاستئناف-الأنشطة-الرسمية-مع-السعودية-1076783678.html
إيران تعلن إحراز تقدم جيد في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية مع السعودية
إيران تعلن إحراز تقدم جيد في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية مع السعودية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن "إحراز تقدم جيد في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية بين إيران والسعودية". 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T11:54+0000
2023-05-08T11:54+0000
2023-05-08T11:54+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
إبراهيم رئيسي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "أحرزنا تقدما جيدا في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية في إطار الاتفاق الثنائي، ونحن الآن في المرحلة النهائية من عملیة اعادة أعمار مبانينا في الرياض وجدة".وأعرب كنعاني، عن أمله في "إعادة فتح سفارتي البلدين قريبا"، مؤكدا "جدية إيران والسعودية في هذا الموضوع"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وحول زيارة رعايا البلدين إلى السعودية وايران وخاصة رجال الأعمال قال: "بناء على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لا توجد أي قيود على سفر رعايا البلدين، وخاصة رجال الأعمال، وهناك إمكانية إصدار تأشيرات الدخول".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال إن السعودية دولة كبيرة ولا يمكن اعتبارها عدوا لبلاده أبدا، مشددا على أن عودة العلاقات بين طهران والرياض "ستغير المعادلات في المنطقة وتنظمها".وقال رئيسي، في لقاء خاص مع الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" وقناة السورية، إن "إيران والسعودية دولتان كبيرتان، وعودة العلاقات بينهما ستغير المعادلات في المنطقة وتنظمها".وأضاف: "الشعوب المسلمة في المنطقة تتجه نحو دعم المقاومة ودعم العدالة، النقطة المهمة هي أنه في ذروة الخلاف بيننا وبين السعودية كان سماحة السيد قائد الثورة يؤكد دائماً أنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن العدو الرئيسي هو الولايات المتحدة وإسرائيل".وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا بشكل مفاجئ في العاشر من مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد أن أقدمت السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230504/إيران-تعلن-عن-زيارة-وفد-تجاري-سعودي-إلى-طهران-خلال-الأيام-المقبلة-1076678310.html
https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-فتح-السفارتين-بالسعودية-وإيران-في-غضون-أيام-1076434716.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إبراهيم رئيسي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إبراهيم رئيسي, الأخبار
إيران تعلن إحراز تقدم جيد في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية مع السعودية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن "إحراز تقدم جيد في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية بين إيران والسعودية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "أحرزنا تقدما جيدا في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية في إطار الاتفاق الثنائي، ونحن الآن في المرحلة النهائية من عملیة اعادة أعمار مبانينا في الرياض وجدة".
وأعرب كنعاني، عن أمله في "إعادة فتح سفارتي البلدين قريبا"، مؤكدا "جدية إيران والسعودية في هذا الموضوع"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وحول زيارة رعايا البلدين إلى السعودية وايران وخاصة رجال الأعمال قال: "بناء على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لا توجد أي قيود على سفر رعايا البلدين، وخاصة رجال الأعمال، وهناك إمكانية إصدار تأشيرات الدخول".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال إن السعودية دولة كبيرة ولا يمكن اعتبارها عدوا لبلاده أبدا
، مشددا على أن عودة العلاقات بين طهران والرياض "ستغير المعادلات في المنطقة وتنظمها".
وقال رئيسي، في لقاء خاص مع الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" وقناة السورية، إن "إيران والسعودية دولتان كبيرتان، وعودة العلاقات بينهما ستغير المعادلات في المنطقة وتنظمها".
وأضاف: "الشعوب المسلمة في المنطقة تتجه نحو دعم المقاومة ودعم العدالة، النقطة المهمة هي أنه في ذروة الخلاف بيننا وبين السعودية كان سماحة السيد قائد الثورة يؤكد دائماً أنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن العدو الرئيسي هو الولايات المتحدة وإسرائيل".
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا بشكل مفاجئ في العاشر من مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط
وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.
وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد أن أقدمت السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.