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الأردن: زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب حماة السورية
الأردن: زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب حماة السورية
أعلن الأردن، اليوم الاثنين، عن تعرض محافظة حماة السورية لزلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس "ريختر". 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T11:28+0000
2023-05-08T11:28+0000
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وأفاد مرصد الزلازل الأردني، بأن الزلزال ضرب حماة عند الساعة 12:25 ظهر اليوم، ويبعد عن العاصمة الأردنية عمّان 380 كيلو مترا، وعن حماة 80 كيلومترا، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وأضاف المرصد أن عدد من سكان المناطق المحيطة داخل الأراضي السورية شعروا بالزلزال بشكل محدود.يشار إلى أن تركيا وسوريا، تعرضتا لزلزال مدمر، في شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي تسبب في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما أنه تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار

الأردن: زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب حماة السورية

11:28 GMT 08.05.2023
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلن الأردن، اليوم الاثنين، عن تعرض محافظة حماة السورية لزلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس "ريختر".
وأفاد مرصد الزلازل الأردني، بأن الزلزال ضرب حماة عند الساعة 12:25 ظهر اليوم، ويبعد عن العاصمة الأردنية عمّان 380 كيلو مترا، وعن حماة 80 كيلومترا، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وأضاف المرصد أن عدد من سكان المناطق المحيطة داخل الأراضي السورية شعروا بالزلزال بشكل محدود.
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا... صور وفيديو
1 مايو, 14:00 GMT
يشار إلى أن تركيا وسوريا، تعرضتا لزلزال مدمر، في شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي تسبب في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما أنه تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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