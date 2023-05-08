https://sputnikarabic.ae/20230508/الاستخبارات-العراقية-تعلن-القضاء-على-12-إرهابيا-في-4-محافظات-1076791800.html
الاستخبارات العراقية تعلن القضاء على 12 إرهابيا في 4 محافظات
الاستخبارات العراقية تعلن القضاء على 12 إرهابيا في 4 محافظات
أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، بأنها تمكنت من القضاء على 12 إرهابيا في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T15:20+0000
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، تم تنفيذ العمليات الاستباقية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة جمعتها قيادات الفرق السابعة والثامنة والعاشرة والرابعة عشر والسابعة عشر في المديرية. وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض.وتابع بيان الاستخبارات: "تم نصب كمائن محكمة في عدة مناطق من بينها سوق القائم والهيجل الصغير والمظهرية وسيطرتي الشهيد أحمد الصداق والتون كوبري".وأكد أنه "تم القبض على 12 إرهابيًا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في قضاء القائم والشرقاط والرمادي وكركوك والرشيدية".وأشارت المديرية إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-القضاء-على-مجموعة-إرهابية-في-ضربة-جوية-1076746054.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
الاستخبارات العراقية تعلن القضاء على 12 إرهابيا في 4 محافظات
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أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، بأنها تمكنت من القضاء على 12 إرهابيا في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، تم تنفيذ العمليات الاستباقية
بناءً على معلومات استخبارية دقيقة جمعتها قيادات الفرق السابعة والثامنة والعاشرة والرابعة عشر والسابعة عشر في المديرية. وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض.
وتابع بيان الاستخبارات: "تم نصب كمائن محكمة في عدة مناطق من بينها سوق القائم والهيجل الصغير والمظهرية وسيطرتي الشهيد أحمد الصداق والتون كوبري".
وأكد أنه "تم القبض على 12 إرهابيًا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في قضاء القائم
والشرقاط والرمادي وكركوك والرشيدية".
وأشارت المديرية إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش
" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.