الجيش الروسي يدمر 5 مخازن أسلحة أوكرانية ويتقدم في أرتيوموفسك
11:57 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 08.05.2023)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation //
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين بالقضاء على 120 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
بالإضافة إلى ذلك، في مناطق سينكوفكا وبيريستوفيه في مقاطعة خاركوف تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث دبابات، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسبع عربات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر"دي 30".
وعلى محور كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن العمليات التكتيكية والطيران العسكري وسلاح المدفعية التابع لكتائب قوات "المركز" دمر وحدات العدو في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيونا، وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم القضاء على أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا، وثلاث عربات قتالية مدرعة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، ومدفعين من طراز "دي -20" في هذا الاتجاه.
وعلى محور دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية التقدم في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ودعمت القوات المحمولة جواً الهجوم، وحاصرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الأجنحة، وأصابت الضربات الجوية والمدفعية من مجموعة قوات "الجنوب" وحدات معادية في مناطق كراسنو وبوغدانوفكا وستوبوتشكي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونفذ الطيران خلال اليوم الماضي خمس طلعات جوية في هذه المنطقة، كما أكملت مدفعية المجموعة 69 مهمة إطلاق نار، وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 380 جنديًا ومرتزقا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مصفحة، وست عربات عسكرية، ومدفعا من نوع أكاتسيا، ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفعا من طراز "دي-30".
كما أعلن البيان عن تدمير مخزني أسلحة للجيش الأوكراني إحداهما في منطقة كراماتورسك القريبة من أرتيوموفسك (باخموت).
تم تدمير مستوعي ذخائر تابعين للواءين الميكانيكيين الرابع والخمسين والثمانين المحمول جوا في منطقتي فيرخنيكامينسكي وكراماتورسك.
وهاجمت مجموعة "فوستوك" (الشرق) الروسية مواقع العدو في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا، و6 آليات، بالإضافة إلى مستودعي أسلحة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.
4 ديسمبر 2022, 09:43 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعي ذخيرة من لواء الهجوم الجبلي 72 و128 للجيش الأوكراني في منطقتي فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية وكيروفو في مقاطعة زابوروجيه.
وفي منطقة بالاكليا، في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع للأسلحة والآليات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور خيرسون حيّد الجيش الروسي أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".