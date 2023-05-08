https://sputnikarabic.ae/20230508/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-على-محورين-1076784163.html

الجيش الروسي يدمر 5 مخازن أسلحة أوكرانية ويتقدم في أرتيوموفسك

الجيش الروسي يدمر 5 مخازن أسلحة أوكرانية ويتقدم في أرتيوموفسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين بالقضاء على 120 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T11:57+0000

2023-05-08T11:57+0000

2023-05-08T12:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وعلى محور كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن العمليات التكتيكية والطيران العسكري وسلاح المدفعية التابع لكتائب قوات "المركز" دمر وحدات العدو في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيونا، وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية التقدم في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودعمت القوات المحمولة جواً الهجوم، وحاصرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الأجنحة، وأصابت الضربات الجوية والمدفعية من مجموعة قوات "الجنوب" وحدات معادية في مناطق كراسنو وبوغدانوفكا وستوبوتشكي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلن البيان عن تدمير مخزني أسلحة للجيش الأوكراني إحداهما في منطقة كراماتورسك القريبة من أرتيوموفسك (باخموت).وهاجمت مجموعة "فوستوك" (الشرق) الروسية مواقع العدو في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا، و6 آليات، بالإضافة إلى مستودعي أسلحة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.وعلى محور خيرسون حيّد الجيش الروسي أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".

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روسيا, رصد عسكري