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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-على-محورين-1076784163.html
الجيش الروسي يدمر 5 مخازن أسلحة أوكرانية ويتقدم في أرتيوموفسك
الجيش الروسي يدمر 5 مخازن أسلحة أوكرانية ويتقدم في أرتيوموفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين بالقضاء على 120 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T11:57+0000
2023-05-08T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وعلى محور كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن العمليات التكتيكية والطيران العسكري وسلاح المدفعية التابع لكتائب قوات "المركز" دمر وحدات العدو في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيونا، وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية التقدم في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودعمت القوات المحمولة جواً الهجوم، وحاصرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الأجنحة، وأصابت الضربات الجوية والمدفعية من مجموعة قوات "الجنوب" وحدات معادية في مناطق كراسنو وبوغدانوفكا وستوبوتشكي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلن البيان عن تدمير مخزني أسلحة للجيش الأوكراني إحداهما في منطقة كراماتورسك القريبة من أرتيوموفسك (باخموت).وهاجمت مجموعة "فوستوك" (الشرق) الروسية مواقع العدو في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا، و6 آليات، بالإضافة إلى مستودعي أسلحة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.وعلى محور خيرسون حيّد الجيش الروسي أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر 5 مخازن أسلحة أوكرانية ويتقدم في أرتيوموفسك

11:57 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 08.05.2023)
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إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation /
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين بالقضاء على 120 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
بالإضافة إلى ذلك، في مناطق سينكوفكا وبيريستوفيه في مقاطعة خاركوف تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث دبابات، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسبع عربات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر"دي 30".
وعلى محور كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن العمليات التكتيكية والطيران العسكري وسلاح المدفعية التابع لكتائب قوات "المركز" دمر وحدات العدو في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيونا، وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تم القضاء على أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا، وثلاث عربات قتالية مدرعة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، ومدفعين من طراز "دي -20" في هذا الاتجاه.

منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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وعلى محور دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية التقدم في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ودعمت القوات المحمولة جواً الهجوم، وحاصرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الأجنحة، وأصابت الضربات الجوية والمدفعية من مجموعة قوات "الجنوب" وحدات معادية في مناطق كراسنو وبوغدانوفكا وستوبوتشكي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونفذ الطيران خلال اليوم الماضي خمس طلعات جوية في هذه المنطقة، كما أكملت مدفعية المجموعة 69 مهمة إطلاق نار، وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 380 جنديًا ومرتزقا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مصفحة، وست عربات عسكرية، ومدفعا من نوع أكاتسيا، ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفعا من طراز "دي-30".

كما أعلن البيان عن تدمير مخزني أسلحة للجيش الأوكراني إحداهما في منطقة كراماتورسك القريبة من أرتيوموفسك (باخموت).
تم تدمير مستوعي ذخائر تابعين للواءين الميكانيكيين الرابع والخمسين والثمانين المحمول جوا في منطقتي فيرخنيكامينسكي وكراماتورسك.
وهاجمت مجموعة "فوستوك" (الشرق) الروسية مواقع العدو في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا، و6 آليات، بالإضافة إلى مستودعي أسلحة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.
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بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعي ذخيرة من لواء الهجوم الجبلي 72 و128 للجيش الأوكراني في منطقتي فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية وكيروفو في مقاطعة زابوروجيه.

مدفعية ذاتية الدفع غياتسينت (2 إس 5) أثناء التدريبات التكتيكية في إطار المناورات لجيش السلاح المشترك الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا فيمنطقة بريمورسكي ، عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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12:07 GMT
وفي منطقة بالاكليا، في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع للأسلحة والآليات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور خيرسون حيّد الجيش الروسي أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".
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