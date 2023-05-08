https://sputnikarabic.ae/20230508/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-مشروع-يزيد-صادرات-الغاز-الطبيعي-إلى-مصر-1076803058.html
الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع يزيد صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر
الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع يزيد صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على "خطة لتوسيع شبكات البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وبناء أنبوب يمتد بطول 65 كيلومترا إلى الحدود مع شبه جزيرة... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
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وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن "التطوير سيمكن البنى التحتية في هذا الجزء من زيادة حجم توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وكذلك إلى أوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية".وسيتم مد أنبوب جديد لنقل الغاز على مسافة تمتد نحو 65 كيلومترا، وسيكون بمقدور هذا الأنبوب نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بقيمة قد تصل إلى نحو 57 مليون دولار، وتصل تكلفة الخط وفق التقديرات الأولية إلى 257 مليون دولار.وقالت الصحيفة إن هذا "التطور من شأنه أن يعزز الشراكة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي"، مشيرة أن عائدات الأرباح من الغاز الطبيعي في إسرائيل خلال العام 2021، إلى ارتفاع بنسبة 28 في المئة في تصدير إسرائيل للغاز إلى كل من مصر والأردن.
https://sputnikarabic.ae/20220615/وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-مصر-وإسرائيل-التزمتا-بتبادل-الغاز-مع-أوروبا-لمواجهة-أزمة-الطاقة-العالمية-1063623565.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع يزيد صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر
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صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على "خطة لتوسيع شبكات البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وبناء أنبوب يمتد بطول 65 كيلومترا إلى الحدود مع شبه جزيرة سيناء، بهدف رفع حجم توريد الغاز إلى مصر".
وبحسب صحيفة
"غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن "التطوير سيمكن البنى التحتية في هذا الجزء من زيادة حجم توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وكذلك إلى أوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية".
وسيتم مد أنبوب جديد لنقل الغاز على مسافة تمتد نحو 65 كيلومترا، وسيكون بمقدور هذا الأنبوب نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بقيمة قد تصل إلى نحو 57 مليون دولار، وتصل تكلفة الخط وفق التقديرات الأولية إلى 257 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إن هذا "التطور من شأنه أن يعزز الشراكة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي
"، مشيرة أن عائدات الأرباح من الغاز الطبيعي في إسرائيل خلال العام 2021، إلى ارتفاع بنسبة 28 في المئة في تصدير إسرائيل للغاز إلى كل من مصر والأردن.