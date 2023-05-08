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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تخطط لتغيير الوضع الراهن في تايوان
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تخطط لتغيير الوضع الراهن في تايوان
ذكر فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم تخطط قط ولا تعتزم تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بتايوان. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T18:21+0000
2023-05-08T18:21+0000
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وقال باتيل، في إفادة صحفية، معلقا على موقف واشنطن بشأن تايوان وتعاون الولايات المتحدة مع الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: "ليس لدينا نية لتغيير الوضع الراهن، لم يكن هذا هو النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة".ودعا وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الاثنين، إلى استقرار العلاقات مع أمريكا، وذلك بعد أفعال وأقوال خاطئة من جانب الولايات المتحدة.وأكد في لقاء مع السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، أن العلاقات الصينية - الأمريكية تشكل أهمية كبيرة ليس فقط للبلدين وإنما أيضا للعالم، مشيرا إلى التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في جزيرة بالي الإندونيسية.وتابع جانغ: "ومع ذلك، فقد أدت سلسلة من الكلمات والأفعال الخاطئة من جانب أمريكا منذ ذلك الحين إلى تقويض الزخم الإيجابي، الذي تم تحقيقه بشق الأنفس بين الصين والولايات المتحدة، وعرقلت جدول أعمال الحوار والتعاون المخطط، له وأدت إلى تدهور العلاقات الثنائية مرة أخرى"، وفقا لبيان رسمي من الحكومة الصينية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تخطط لتغيير الوضع الراهن في تايوان

18:21 GMT 08.05.2023
© flickr.com / tom.arthurالخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© flickr.com / tom.arthur
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ذكر فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم تخطط قط ولا تعتزم تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بتايوان.
وقال باتيل، في إفادة صحفية، معلقا على موقف واشنطن بشأن تايوان وتعاون الولايات المتحدة مع الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: "ليس لدينا نية لتغيير الوضع الراهن، لم يكن هذا هو النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة".
الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع ممثلي جمهورية الصين الشعبية.
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ودعا وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الاثنين، إلى استقرار العلاقات مع أمريكا، وذلك بعد أفعال وأقوال خاطئة من جانب الولايات المتحدة.
وأكد في لقاء مع السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، أن العلاقات الصينية - الأمريكية تشكل أهمية كبيرة ليس فقط للبلدين وإنما أيضا للعالم، مشيرا إلى التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في جزيرة بالي الإندونيسية.
وتابع جانغ: "ومع ذلك، فقد أدت سلسلة من الكلمات والأفعال الخاطئة من جانب أمريكا منذ ذلك الحين إلى تقويض الزخم الإيجابي، الذي تم تحقيقه بشق الأنفس بين الصين والولايات المتحدة، وعرقلت جدول أعمال الحوار والتعاون المخطط، له وأدت إلى تدهور العلاقات الثنائية مرة أخرى"، وفقا لبيان رسمي من الحكومة الصينية.
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