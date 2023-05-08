https://sputnikarabic.ae/20230508/الخارجية-الإيرانية-بوريل-يؤكد-أهمية-الاتفاق-النووي-للاتحاد-الأوروبي-1076803234.html
الخارجية الإيرانية: بوريل يؤكد أهمية الاتفاق النووي للاتحاد الأوروبي
الخارجية الإيرانية: بوريل يؤكد أهمية الاتفاق النووي للاتحاد الأوروبي
أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتفاق النووي مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إعادة جميع الأطراف... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T20:55+0000
2023-05-08T20:55+0000
2023-05-08T20:55+0000
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انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بوريل ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين.وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230506/إيران-تحمل-أمريكا-مسؤولية-أي-اعتداء-إسرائيلي-على-برنامجها-النووي-1076715481.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الخارجية الإيرانية: بوريل يؤكد أهمية الاتفاق النووي للاتحاد الأوروبي
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أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتفاق النووي مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إعادة جميع الأطراف للاتفاق مرة أخرى.
طهران - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بوريل ووزير الخارجية الإيراني
، حسين أمير عبد اللهيان، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين.
وقال بوريل: "الاتفاق النووي مهم للاتحاد الأوروبي، ونحن نعمل من أجل عودة جميع الأطراف إليه".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق
.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.