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الدفاع البولندية تعلن تسليم وارسو 10 مقاتلات من طراز "ميغ-29" لأوكرانيا
الدفاع البولندية تعلن تسليم وارسو 10 مقاتلات من طراز "ميغ-29" لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الاثنين، أن بولندا سلمت بالفعل 10 طائرات مقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T16:27+0000
2023-05-08T16:27+0000
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أخبار أوكرانيا
وارسو
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وقال بلاشتشاك، عقب اجتماعه مع نظيرته الكندية، أنيتا أناند، في أوتاوا: "سلمنا 10 طائرات "ميغ 29" إلى أوكرانيا".في أبريل/ نيسان من هذا العام، أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن وارسو ستنقل 14 مقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا.وأضاف: "في المستقبل، يمكن نقل أسطول "ميغ 29" بأكمله المتبقي في بولندا إلى أوكرانيا، إذا لزم الأمر".وكانت وارسو قد بادرت من قبل بتزويد نظام كييف بالأسلحة الثقيلة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230508/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-يظهر-انقساما-بين-الغرب-والعالم--1076782324.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, وارسو
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, وارسو

الدفاع البولندية تعلن تسليم وارسو 10 مقاتلات من طراز "ميغ-29" لأوكرانيا

16:27 GMT 08.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الاثنين، أن بولندا سلمت بالفعل 10 طائرات مقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا.
وقال بلاشتشاك، عقب اجتماعه مع نظيرته الكندية، أنيتا أناند، في أوتاوا: "سلمنا 10 طائرات "ميغ 29" إلى أوكرانيا".
في أبريل/ نيسان من هذا العام، أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن وارسو ستنقل 14 مقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا.
وأضاف: "في المستقبل، يمكن نقل أسطول "ميغ 29" بأكمله المتبقي في بولندا إلى أوكرانيا، إذا لزم الأمر".
وكانت وارسو قد بادرت من قبل بتزويد نظام كييف بالأسلحة الثقيلة.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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