https://sputnikarabic.ae/20230508/السفارة-الروسية-في-مصر-ترحب-بعودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076778445.html
السفارة الروسية في مصر ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
السفارة الروسية في مصر ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
رحبت السفارة الروسية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T09:37+0000
2023-05-08T09:37+0000
2023-05-08T09:37+0000
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وكتبت السفارة في بيان لها: "نرحب بالقرار الذي تم اتخاذه اليوم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جمهورية مصر العربية، لاستعادة العضوية الكاملة لسوريا في الجامعة الموقرة".وتابعت مؤكدة أن "روسيا اتخذت دائما موقفا من ترسيخ وتوحيد صفوف الأمة العربية الصديقة لنا تقليديا، ونحن مقتنعون أن عودة دمشق إلى المجتمع العربي ستساهم مساهمة كبيرة في التغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة وفي مواصلة تعزيز دور جامعة الدول العربية في الشؤون الدولية".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230508/إيران-ترحب-بنجاح-سوريا-في-استعادة-مقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076775774.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, روسيا, العالم العربي, الأخبار
السفارة الروسية في مصر ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
تابعنا عبر
رحبت السفارة الروسية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية.
وكتبت السفارة في بيان لها: "نرحب بالقرار الذي تم اتخاذه اليوم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية
على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جمهورية مصر العربية، لاستعادة العضوية الكاملة لسوريا في الجامعة الموقرة".
وتابعت مؤكدة أن "روسيا اتخذت دائما موقفا من ترسيخ وتوحيد صفوف الأمة العربية الصديقة لنا تقليديا، ونحن مقتنعون أن عودة دمشق إلى المجتمع العربي ستساهم مساهمة كبيرة في التغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة وفي مواصلة تعزيز دور جامعة الدول العربية في الشؤون الدولية".
وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب
خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.