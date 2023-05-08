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المخابرات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق... صور
المخابرات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق... صور
استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T12:45+0000
2023-05-08T12:45+0000
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وكان المحامي حمزة قطينة قال، أمس الأحد، أن المخابرات الإسرائيلية استدعت الشيخ عكرمة صبري للتحقيق في سجن المسكوبية اليوم الاثنين.ونشر الحساب الرسمي للمسجد الأقصى على "تويتر"، اليوم الاثنين، صورا من بدء جلسة التحقيق مع صبري، في مركز تحقيق المسكوبية، ولفت إلى أنه دخل المركز "مبتسما مرفوع الهامة".من ناحيته، قال المحامي حمزة قطينة، في تصريحات متلفزة، إن استدعاء خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، يأتي "ضمن سلسلة من الملاحقة التعسفية منذ سنوات والتي اشتدت منذ استلام الأحزاب اليمينية المتطرفة سدة الحكم".وكانت السلطات الإسرائيلية أن منعت في شهر مايو/ أيار الماضي، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من السفر لمدة 4 أشهر، كما سبق اقتحمت منزله في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واعتقلته في مارس/ آذار من نفس العام.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

المخابرات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق... صور

12:45 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIخطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري
خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه.
وكان المحامي حمزة قطينة قال، أمس الأحد، أن المخابرات الإسرائيلية استدعت الشيخ عكرمة صبري للتحقيق في سجن المسكوبية اليوم الاثنين.
ونشر الحساب الرسمي للمسجد الأقصى على "تويتر"، اليوم الاثنين، صورا من بدء جلسة التحقيق مع صبري، في مركز تحقيق المسكوبية، ولفت إلى أنه دخل المركز "مبتسما مرفوع الهامة".
من ناحيته، قال المحامي حمزة قطينة، في تصريحات متلفزة، إن استدعاء خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، يأتي "ضمن سلسلة من الملاحقة التعسفية منذ سنوات والتي اشتدت منذ استلام الأحزاب اليمينية المتطرفة سدة الحكم".
وكانت السلطات الإسرائيلية أن منعت في شهر مايو/ أيار الماضي، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من السفر لمدة 4 أشهر، كما سبق اقتحمت منزله في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واعتقلته في مارس/ آذار من نفس العام.
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