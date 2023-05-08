المخابرات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق... صور
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIخطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري
خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه.
وكان المحامي حمزة قطينة قال، أمس الأحد، أن المخابرات الإسرائيلية استدعت الشيخ عكرمة صبري للتحقيق في سجن المسكوبية اليوم الاثنين.
عاجل| المحامي حمزة قطينة:— د.الشيخ عكرمة صبري (@DrEkrimasabri) May 7, 2023
مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تسدعي فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري للتحقيق في سجن المسكوبية غداً الإثنين الساعة ١٠ صباحاً.
ونشر الحساب الرسمي للمسجد الأقصى على "تويتر"، اليوم الاثنين، صورا من بدء جلسة التحقيق مع صبري، في مركز تحقيق المسكوبية، ولفت إلى أنه دخل المركز "مبتسما مرفوع الهامة".
بدء جلسة التحقيق مع خطيب #المسجد_الأقصى ، الشيخ عكرمة صبري، في #مركز تحقيق المسكوبية هذه الأثناء pic.twitter.com/DHMdKeI1t7— المسجد الأقصى (@AqsaMosq) May 8, 2023
هكذا ودّع خطيب #المسجد_الأقصى_المبارك ورئيس الهيئة #الإسلامية العليا #الشيخ عكرمة صبري من رافقوه إلى مركز تحقيق المسكوبية قبل أن يدخل قسم 4 في جولة #تحقيق جديدة معه.#القدس pic.twitter.com/r525EAnGvr— المسجد الأقصى (@AqsaMosq) May 8, 2023
من ناحيته، قال المحامي حمزة قطينة، في تصريحات متلفزة، إن استدعاء خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، يأتي "ضمن سلسلة من الملاحقة التعسفية منذ سنوات والتي اشتدت منذ استلام الأحزاب اليمينية المتطرفة سدة الحكم".
المحامي حمزة قطينـة يتحدث لـ ❜القـ.ـدس❛ عن استدعاء الشيخ عكرمـة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القـدس، للتحقيق من قبـل سلطات الاحتـلال pic.twitter.com/BF4M2OAKM2— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) May 8, 2023
وكانت السلطات الإسرائيلية أن منعت في شهر مايو/ أيار الماضي، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من السفر لمدة 4 أشهر، كما سبق اقتحمت منزله في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واعتقلته في مارس/ آذار من نفس العام.