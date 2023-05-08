https://sputnikarabic.ae/20230508/المدفعية-الروسية-تقضي-على-المشاة-الأوكرانيين-في-الغابة-فيديو-1076777799.html
المدفعية الروسية تقضي على مشاة أوكرانيين في غابة... فيديو
المدفعية الروسية تقضي على مشاة أوكرانيين في غابة... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للمدفعية والوحدات المضادة للطائرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T09:12+0000
2023-05-08T09:12+0000
2023-05-08T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجد طاقم الطائرات المسيرة التابع للقوات المحمولة جواً معاقل فصائل للقوات لأوكرانية في الغابة.وسرعان ما نُقلت إحداثيات مواقع الوحدات الأوكرانية إلى طاقم مدفعية القوات المحمولة جواً لتدميرها.وهكذا، دمرت أطقم مدافع "هاوتزر" عيار 122 ملم من طراز "دي-30" بنيران دقيقة من مواقع مغلقة المشاة في معاقل العدو في الغابة.بعد الطلقات الأولى، تم تعديل النار لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالعدو. في الوقت نفسه، كانت المدافع المضادة للطائرات تقضي على المسلحين الأوكرانيين على خط التماس. سرعان ما غيرت أطقم المدفعية موقع إطلاق النار ومدافع الهاوتزر المتخفية، عند الانتهاء من العمل القتالي.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تقضي على مشاة أوكرانيين في غابة... فيديو
09:12 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 08.05.2023) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للمدفعية والوحدات المضادة للطائرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجد طاقم الطائرات المسيرة التابع للقوات المحمولة جواً معاقل فصائل للقوات لأوكرانية في الغابة.
وسرعان ما نُقلت إحداثيات مواقع الوحدات الأوكرانية إلى طاقم مدفعية القوات المحمولة جواً لتدميرها.
وهكذا، دمرت أطقم مدافع "هاوتزر" عيار 122 ملم من طراز "دي-30" بنيران دقيقة من مواقع مغلقة المشاة في معاقل العدو في الغابة.
بعد الطلقات الأولى، تم تعديل النار لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالعدو. في الوقت نفسه، كانت المدافع المضادة للطائرات تقضي على المسلحين الأوكرانيين على خط التماس. سرعان ما غيرت أطقم المدفعية موقع إطلاق النار ومدافع الهاوتزر المتخفية، عند الانتهاء من العمل القتالي.