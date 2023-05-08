https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-العقوبات-الأوروبية-المحتملة-تنتهك-الثقة-والتعاون-بين-الصين-والاتحاد-الأوروبي-1076776285.html
بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي
بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T07:56+0000
2023-05-08T07:56+0000
2023-05-08T07:56+0000
العالم
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أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".وشدّد على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".في وقت سابق، ذكرت وكالات غربية أن الاتحاد الأوروبي سيقوم للمرة الأولى بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تدعم روسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.ووفقًا لمسودة حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن الحديث يدور عن احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية يُزعم أنها متهمة بـ"توريد معدات إلى روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-أمريكا-تعرقل-الزخم-الإيجابي-في-العلاقات-بإجراءات-مضللة-1076774948.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.
وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".
وشدّد على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".
في وقت سابق، ذكرت وكالات غربية أن الاتحاد الأوروبي سيقوم للمرة الأولى بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تدعم روسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.
ووفقًا لمسودة حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن الحديث يدور عن احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية يُزعم أنها متهمة بـ"توريد معدات إلى روسيا".