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https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-العقوبات-الأوروبية-المحتملة-تنتهك-الثقة-والتعاون-بين-الصين-والاتحاد-الأوروبي-1076776285.html
بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي
بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T07:56+0000
2023-05-08T07:56+0000
العالم
الصين
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وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".وشدّد على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".في وقت سابق، ذكرت وكالات غربية أن الاتحاد الأوروبي سيقوم للمرة الأولى بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تدعم روسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.ووفقًا لمسودة حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن الحديث يدور عن احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية يُزعم أنها متهمة بـ"توريد معدات إلى روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-أمريكا-تعرقل-الزخم-الإيجابي-في-العلاقات-بإجراءات-مضللة-1076774948.html
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العالم, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي

بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي

07:56 GMT 08.05.2023
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / NOEL CELIS
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.
وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".
وشدّد على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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06:38 GMT
في وقت سابق، ذكرت وكالات غربية أن الاتحاد الأوروبي سيقوم للمرة الأولى بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تدعم روسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.
ووفقًا لمسودة حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن الحديث يدور عن احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية يُزعم أنها متهمة بـ"توريد معدات إلى روسيا".
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