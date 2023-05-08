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https://sputnikarabic.ae/20230508/بن-غفير-عن-إلغاء-احتفال-يوم-أوروبا-من-العار-أن-يتصرف-الاتحاد-الأوروبي-بطريقة-غير-دبلوماسية-1076796351.html
بن غفير عن إلغاء احتفال "يوم أوروبا": من العار أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بطريقة غير دبلوماسية
بن غفير عن إلغاء احتفال "يوم أوروبا": من العار أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بطريقة غير دبلوماسية
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، على "قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء احتفال "يوم أوروبا" التي كان من المفترض أن يشارك فيه". 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T17:58+0000
2023-05-08T17:58+0000
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وقال بن غفير، عبر حسابه على "تويتر": "من العار أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بطريقة غير دبلوماسية"، مضيفا: "يعرف الأصدقاء كيفية التعبير عن النقد، والأصدقاء الحقيقيون يعرفون أيضا كيف يسمعون مثل هذه الأشياء".وتابع: "إنه لشرف لي أن أمثل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي البطل وشعب إسرائيل في كل منتدى".وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، إلغاء فعاليات حفل "يوم أوروبا"، على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ممثلا عنها في الحدث.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، في بيان لها، إن "وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، يتطلع للاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من مايو الجاري كما يفعل كل عام. للأسف اضطررنا هذا العام لإلغاء الحفل الدبلوماسي لأننا لا نريد أن نوفر منصة لشخص تتعارض آرائه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان: "مع ذلك، سيتم الحفاظ على يوم أوروبا الذي يعد حدثا ثقافيا للشعب الإسرائيلي، من أجل الاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة".وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، "رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، للمشاركة في يوم أوروبا".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب".وأوضحت السفارة أنها "لا تؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه"، قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20230507/إسرائيل-عن-حضور-بن-غفير-يوم-أوروبا-نتوقع-منه-أن-يتحدث-بأسلوب-فخم-1076771053.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

بن غفير عن إلغاء احتفال "يوم أوروبا": من العار أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بطريقة غير دبلوماسية

17:58 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
 وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، على "قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء احتفال "يوم أوروبا" التي كان من المفترض أن يشارك فيه".
وقال بن غفير، عبر حسابه على "تويتر": "من العار أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بطريقة غير دبلوماسية"، مضيفا: "يعرف الأصدقاء كيفية التعبير عن النقد، والأصدقاء الحقيقيون يعرفون أيضا كيف يسمعون مثل هذه الأشياء".
وتابع: "إنه لشرف لي أن أمثل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي البطل وشعب إسرائيل في كل منتدى".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، إلغاء فعاليات حفل "يوم أوروبا"، على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ممثلا عنها في الحدث.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، في بيان لها، إن "وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، يتطلع للاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من مايو الجاري كما يفعل كل عام. للأسف اضطررنا هذا العام لإلغاء الحفل الدبلوماسي لأننا لا نريد أن نوفر منصة لشخص تتعارض آرائه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "مع ذلك، سيتم الحفاظ على يوم أوروبا الذي يعد حدثا ثقافيا للشعب الإسرائيلي، من أجل الاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة".
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
إسرائيل عن حضور بن غفير "يوم أوروبا": نتوقع منه أن يتحدث بأسلوب فخم
أمس, 20:48 GMT
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، "رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، للمشاركة في يوم أوروبا".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب".
وأوضحت السفارة أنها "لا تؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه"، قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".
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