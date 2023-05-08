https://sputnikarabic.ae/20230508/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وقرغيزستان-آخذة-في-الازدياد-1076784710.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد
بوتين: العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد، وأعرب عن ثقته في أن هذا الاتجاه سيكتسب زخما. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T12:20+0000
2023-05-08T12:20+0000
2023-05-08T12:20+0000
روسيا
أخبار قرغيزستان
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وقال بوتين في اجتماع مع نظيره القرغيزستاني صدير زابروف في موسكو: "بالنسبة لعلاقاتنا الحالية، فهي آخذة في الارتفاع، وقد زاد حجم تداولنا التجاري بنسبة 37% خلال العام الماضي. وروسيا هي أكبر مستثمر من حيث الاستثمار المباشر، نحن في المركز الأول. وأنا متأكد من أن هذا الاتجاه سوف يكتسب القوة فقط".وفي وقت سابق، قام الرئيس القرغيزستاني مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بوضع الزهور على نصب رزيف التذكاري للجندي السوفيتي.
https://sputnikarabic.ae/20230508/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-يظهر-انقساما-بين-الغرب-والعالم--1076782324.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار قرغيزستان
بوتين: العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد، وأعرب عن ثقته في أن هذا الاتجاه سيكتسب زخما.
وقال بوتين في اجتماع مع نظيره القرغيزستاني صدير زابروف في موسكو: "بالنسبة لعلاقاتنا الحالية، فهي آخذة في الارتفاع، وقد زاد حجم تداولنا التجاري بنسبة 37% خلال العام الماضي. وروسيا هي أكبر مستثمر من حيث الاستثمار المباشر، نحن في المركز الأول. وأنا متأكد من أن هذا الاتجاه سوف يكتسب القوة فقط".
وفي وقت سابق، قام الرئيس القرغيزستاني مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بوضع الزهور على نصب رزيف التذكاري للجندي السوفيتي.