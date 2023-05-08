عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وقرغيزستان-آخذة-في-الازدياد-1076784710.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد
بوتين: العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد، وأعرب عن ثقته في أن هذا الاتجاه سيكتسب زخما. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T12:20+0000
2023-05-08T12:20+0000
روسيا
أخبار قرغيزستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068887906_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_cbb5cfc596a221d3cad942e9279d1c92.jpg
وقال بوتين في اجتماع مع نظيره القرغيزستاني صدير زابروف في موسكو: "بالنسبة لعلاقاتنا الحالية، فهي آخذة في الارتفاع، وقد زاد حجم تداولنا التجاري بنسبة 37% خلال العام الماضي. وروسيا هي أكبر مستثمر من حيث الاستثمار المباشر، نحن في المركز الأول. وأنا متأكد من أن هذا الاتجاه سوف يكتسب القوة فقط".وفي وقت سابق، قام الرئيس القرغيزستاني مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بوضع الزهور على نصب رزيف التذكاري للجندي السوفيتي.
https://sputnikarabic.ae/20230508/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-يظهر-انقساما-بين-الغرب-والعالم--1076782324.html
أخبار قرغيزستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068887906_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_f14faab7b6a0903405507d5d425c7a3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار قرغيزستان
روسيا, أخبار قرغيزستان

بوتين: العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد

12:20 GMT 08.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد، وأعرب عن ثقته في أن هذا الاتجاه سيكتسب زخما.
وقال بوتين في اجتماع مع نظيره القرغيزستاني صدير زابروف في موسكو: "بالنسبة لعلاقاتنا الحالية، فهي آخذة في الارتفاع، وقد زاد حجم تداولنا التجاري بنسبة 37% خلال العام الماضي. وروسيا هي أكبر مستثمر من حيث الاستثمار المباشر، نحن في المركز الأول. وأنا متأكد من أن هذا الاتجاه سوف يكتسب القوة فقط".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
بوريل: الصراع في أوكرانيا يظهر انقساما بين الغرب والعالم
11:24 GMT
وفي وقت سابق، قام الرئيس القرغيزستاني مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بوضع الزهور على نصب رزيف التذكاري للجندي السوفيتي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Имитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала