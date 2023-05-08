https://sputnikarabic.ae/20230508/بوتين-يؤكد-على-تطوير-المنشآت-العسكرية-الروسية-في-قرغيزستان-1076790693.html
بوتين يؤكد على أهمية تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان
بوتين يؤكد على أهمية تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان
ذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأحد أن روسيا وقرغيزستان تواصلا بصفتهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اتباع سياسة أمنية منسقة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T14:28+0000
2023-05-08T14:28+0000
2023-05-08T14:29+0000
روسيا
أخبار قرغيزستان
رصد عسكري
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وقال رئيسا روسيا وقرغيزستان فلاديمير بوتين وصدير جباروف في بيان مشترك نشره موقع الكرملين على الإنترنت إن "روسيا وجمهورية قيرغيزستان، باعتبارهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيواصلان اتباع سياسة منسقة في مجال ضمان الأمن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار قرغيزستان, رصد عسكري
روسيا, أخبار قرغيزستان, رصد عسكري
بوتين يؤكد على أهمية تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان
14:28 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 14:29 GMT 08.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
ذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأحد أن روسيا وقرغيزستان تواصلا بصفتهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اتباع سياسة أمنية منسقة.
وقال رئيسا روسيا وقرغيزستان فلاديمير بوتين وصدير جباروف في بيان مشترك نشره موقع الكرملين على الإنترنت إن "روسيا وجمهورية قيرغيزستان، باعتبارهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيواصلان اتباع سياسة منسقة في مجال ضمان الأمن".
واعتبر كل من بوتين وجباروف أنه من المهم تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان.