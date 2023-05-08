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https://sputnikarabic.ae/20230508/بوتين-يهنئ-قادة-عدد-من-دول-الجوار-بمناسبة-الذكرى-الـ78-للنصر-1076778348.html
بوتين يهنئ قادة عدد من دول الجوار بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر
بوتين يهنئ قادة عدد من دول الجوار بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر
بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تهنئة إلى قادة أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T09:35+0000
2023-05-08T09:35+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية: "بعث رئيس روسيا فلاديمير بوتين برسائل تهنئة إلى قادة أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك شعبي جورجيا ومولدوفا بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وشدد رئيس روسيا على أن التراث الروحي للنصر العظيم سيواصل الإسهام في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب وتنميتها بشكل مثمر. كما أعرب بوتين عن خالص امتنانه لجميع قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، وتمنى لهم الصحة الجيدة والسعادة والعمر الطويل.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الكرملين-يؤكد-إقامة-العرض-العسكري-بمناسبة-عيد-النصر-بتاريخ-9-مايو--1076621997.html
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روسيا

بوتين يهنئ قادة عدد من دول الجوار بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر

09:35 GMT 08.05.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev /  / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev /
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بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تهنئة إلى قادة أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك شعوب جورجيا ومولدوفا بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين.
وقالت الخدمة الصحفية: "بعث رئيس روسيا فلاديمير بوتين برسائل تهنئة إلى قادة أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك شعبي جورجيا ومولدوفا بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
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وقال بوتين: "اليوم من واجبنا الأخلاقي أن نحافظ بشكل مقدس على تقاليد الصداقة والمساعدة المتبادلة التي ورثها آباؤنا وأجدادنا، وألا نسمح بتشويه الحقيقة التاريخية عن الحرب الوطنية العظمى، وكذلك لا نسمح بتبرير النازيين والمتواطئين معهم والورثة الأيديولوجيين الحاليين".

وشدد رئيس روسيا على أن التراث الروحي للنصر العظيم سيواصل الإسهام في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب وتنميتها بشكل مثمر. كما أعرب بوتين عن خالص امتنانه لجميع قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، وتمنى لهم الصحة الجيدة والسعادة والعمر الطويل.
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