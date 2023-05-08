https://sputnikarabic.ae/20230508/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-يظهر-انقساما-بين-الغرب-والعالم--1076782324.html
بوريل: الصراع في أوكرانيا يظهر انقساما بين الغرب والعالم
بوريل: الصراع في أوكرانيا يظهر انقساما بين الغرب والعالم
كتب الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على مدونته أن الصراع في أوكرانيا كشف خلافات الغرب مع أجزاء أخرى من العالم. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T11:24+0000
2023-05-08T11:24+0000
2023-05-08T11:24+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوريل: "الفجوة بين الغرب وباقي الدول تمتد إلى ما بعد الحرب، على العكس، إنها نتيجة للإحباط العميق أو الغضب بسبب سوء إدارة الغرب للعولمة منذ نهاية الحرب الباردة".ووفقا لبوريل فإن هذا الانقسام سوف يتعمق ويهدد بالتحول إلى هاوية.وتابع بوريل أنه وبغض النظر عن المصطلحات، يجب أن نأخذ على محمل الجد توقعات البلدان النامية وعدم رضاها، ويعتقد بوريل أن هذا العالم يشهد معركة آراء، ومعركة اقتراحات.وفي السياق ذاته، يزعم بويل بأن الصراع في أوكرانيا أعاد توحيد التحالف عبر الأطلسي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-العقوبات-الأوروبية-المحتملة-تنتهك-الثقة-والتعاون-بين-الصين-والاتحاد-الأوروبي-1076776285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: الصراع في أوكرانيا يظهر انقساما بين الغرب والعالم
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كتب الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على مدونته أن الصراع في أوكرانيا كشف خلافات الغرب مع أجزاء أخرى من العالم.
وقال بوريل: "الفجوة بين الغرب وباقي الدول تمتد إلى ما بعد الحرب، على العكس، إنها نتيجة للإحباط العميق أو الغضب بسبب سوء إدارة الغرب للعولمة منذ نهاية الحرب الباردة".
ووفقا لبوريل فإن هذا الانقسام سوف يتعمق ويهدد بالتحول إلى هاوية.
وتابع بوريل أنه وبغض النظر عن المصطلحات، يجب أن نأخذ على محمل الجد توقعات البلدان النامية وعدم رضاها، ويعتقد بوريل أن هذا العالم يشهد معركة آراء، ومعركة اقتراحات.
وفي السياق ذاته، يزعم بويل بأن الصراع في أوكرانيا أعاد توحيد التحالف عبر الأطلسي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.