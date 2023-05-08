https://sputnikarabic.ae/20230508/بيسكوف-نظام-كييف-ليس-مجرد-داعم-للإرهاب-بل-العقل-المدبر-له-1076777566.html
بيسكوف: نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل المدبر له
بيسكوف: نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل المدبر له
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول استهداف المواطنين الروس تأكيد... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T09:03+0000
2023-05-08T09:03+0000
2023-05-08T09:25+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "أولا هذا البيان هو بيان وحشي حقا. ثانيا، يعد هذا البيان الذي أدلى به بودانوف تأكيدا مباشرا على أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط".وأضاف أن هذا البيان يعطي "خاصية مهمة أخرى لنظام كييف".وفي وقت سابق، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، أنهم سيستمرون في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الأسلحة-الروسية-الحديثة-تحبط-خطط-كييف-لشن-هجوم-مضاد-1076773875.html
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روسيا
بيسكوف: نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل المدبر له
09:03 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 08.05.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول استهداف المواطنين الروس تأكيد مباشر أن نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل العقل المدبر له.
وقال بيسكوف: "أولا هذا البيان هو بيان وحشي حقا. ثانيا، يعد هذا البيان الذي أدلى به بودانوف تأكيدا مباشرا على أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط".
وأضاف أن هذا البيان يعطي "خاصية مهمة أخرى لنظام كييف".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، أنهم سيستمرون في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".