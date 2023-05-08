عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/بيسكوف-نظام-كييف-ليس-مجرد-داعم-للإرهاب-بل-العقل-المدبر-له-1076777566.html
بيسكوف: نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل المدبر له
بيسكوف: نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل المدبر له
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول استهداف المواطنين الروس تأكيد... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T09:03+0000
2023-05-08T09:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وقال بيسكوف: "أولا هذا البيان هو بيان وحشي حقا. ثانيا، يعد هذا البيان الذي أدلى به بودانوف تأكيدا مباشرا على أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط".وأضاف أن هذا البيان يعطي "خاصية مهمة أخرى لنظام كييف".وفي وقت سابق، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، أنهم سيستمرون في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الأسلحة-الروسية-الحديثة-تحبط-خطط-كييف-لشن-هجوم-مضاد-1076773875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بيسكوف: نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل المدبر له

09:03 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 08.05.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول استهداف المواطنين الروس تأكيد مباشر أن نظام كييف ليس مجرد داعم للإرهاب بل العقل المدبر له.
وقال بيسكوف: "أولا هذا البيان هو بيان وحشي حقا. ثانيا، يعد هذا البيان الذي أدلى به بودانوف تأكيدا مباشرا على أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط".
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد
05:38 GMT
وأضاف أن هذا البيان يعطي "خاصية مهمة أخرى لنظام كييف".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، أنهم سيستمرون في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Имитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:56 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала